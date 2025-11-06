Trump felvetette Hszinek, hogy talán szabadon engedhetnék Jimmy Lait

A Reuters forrásai szerint Donald Trump kérte Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy engedje szabadon a bebörtönzött hongkongi médiamágnást, Jimmy Lait. A kérését a mút héten, Dél-Koreában tartott találkozójukon fogalmazta meg. A források szerint Trump nem tárgyalt konkrét egyezségről Lai szabadon engedéséről, de általánosságban aggodalmát fejezte ki a 77 éves kiadói mogul egészségi állapota és jóléte miatt.

„Trump elnök felvetette Jimmy Lai ügyét, ahogy megígérte” – mondta a kormányzati tisztviselő. „Mind Trump elnök, mind Hszi elnök részt vett az ezt követő megbeszélésben.” „Trump vetette fel, és Hszi tudomásul vette” – mondta egy harmadik, a vezetők találkozójának érzékenységére tekintettel névtelenséget kérő személy. Ugyanez a forrás elmondta, hogy Trump szerint Lai szabadon bocsátása jót tenne az amerikai–kínai kapcsolatoknak, és kedvező hatással lenne Kína nemzetközi megítélésére.

Trump beavatkozása azért is jelentős, mert bár Lait mindenféle mondvacsinált ítéletek alapján magánzárkában tartják, most is vár egy ítéletre, amelyet a 2019-es, tömeges demokráciapárti tüntetések után bevezetett nemzetbiztonsági törvény alapján készülnek meghozni.

Jimmy Lai az egyik tárgyalásán. Fotó: ISAAC LAWRENCE/AFP

Jimmy Lai médiavállalkozó 1995-ben – az akkor még Kínához vissza nem csatolt – Hongkongban megalapította az Apple Daily nevű napilapot. Az ócska bulvárlapnak induló kiadvány egyre komolyabbá vált, több lett a politikai téma. A 2000-es évek elején Hongkongban egy sor társadalmi mozgalom indult el, és egyre nőtt az ellenállás a szárazföldi Kínába való beolvasztási kísérletek miatt. Ahogy a politikai lapok elkezdtek engedni Kínának, űr támadt a piacon, és ide nyomult be az Apple Daily: nyíltan kritizálja Kína autoriter vezetését és a Peking érdekeit szolgáló hongkongi vezetést, és támogatja a demokráciapárti hongkongi mozgalmat. 2020-ban az ellenállás letörésének egyik elemeként letartóztatták Lait. Történetéről ebben a cikkben írtunk.