Az oroszoknak mostantól mindig új vízumot kell kérniük, ha az EU-ba jönnek

A jövőben az orosz állampolgároknak minden alkalommal új vízumot kell kérelmezniük, amikor be szeretnének lépni az EU területére – döntött az Európai Bizottság (EB). Az indoklás szerint így gyakrabban és szorosabban lehet majd ellenőrizni a beutazókat, amivel csökkenthetők az EU-t fenyegető biztonsági kockázatok is. A határozatot először a Vízumbizottságban hagyta jóvá az EU összes tagállama, ezek szerint Magyarország is.

Fotó: EMILE WINDAL/Belga via AFP

„Oroszország Ukrajna elleni jogellenes inváziója évtizedek óta a legveszélyesebb biztonsági környezetet teremtette Európában. Most példátlan dróntámadásokkal és szabotázsokkal nézünk szembe a földünkön. Kötelességünk megvédeni polgárainkat” – mondta Kaja Kallas, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, aki szerint „az EU-ba való utazás és az EU-n belüli szabad mozgás nem magától értetődő kiváltság”.

Az EB közleménye szerint a határozattal szeretnék a közrendet és a belső biztonságot fenyegető veszélyeket szeretnék enyhíteni. Emellett azonban lehetővé tennék, hogy indokolt esetben, például független újságírók és emberijog-védők esetében kivételesen járhasson el az EU.