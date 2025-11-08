Magyar Péter: Orbánék eladták Magyarországot

Magyar Péter reagált az amerikai-magyar megállapodásra, ami alapján Magyarország 466 milliárd forint elköltését vállalta, és Fehér Házi források szerint egy évre mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól.

Magyar azt írta a Facebookon, hogy „Orbán Viktor és hűséges janicsárjai megint utaztak egy jót, megint megünnepelték magukat, és megint eladtak valamit: most épp Magyarországot”. Szerinte a megállapodás csak egy újabb történelmi sikerként eladott semmi, ami mögött csak az ország további eladósítása és politikai színház áll.

„Orbán korábban Kínának hajolt meg az akkugyárakkal, most épp Amerikának az atomerőművekkel. 466 milliárd forint elköltését vállalta egy év »szankciómentességért« cserébe: ennyire árazta be Amerika a magyar miniszterelnököt.”

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Magyar szerint a washingtoni út nem a magyarok sikere volt, hanem Orbán személyes menekülőútja.

Orbán Viktor a kétnapos washingtoni útja során találkozott az államellenes bűncselekmények miatt elítélt volt brazil elnök Jair Bolsonaro fiával, az önkéntes amerikai száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval is. Majd Donald Trumppal tárgyalt a Fehér Házban. Ekkor készült a szuverenista magyar külpolitika tökéletes képe. A fotón Orbán és Lázár János azt várta, hogy Trump aláírjon nekik egy „Trumpnak mindenben igaza volt” feliratú sapkát.

A találkozó után Orbán bejelentette, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz olajra és gázra kivetett amerikai szankciók alól. Fehér Házi források szerint a mentesség egy évre szól. Az amerikai nagykövetség közleménye szerint a magyar kormány emellett 1,4 milliárd dollár, vagyis mintegy 466 milliárd forint elköltését vállalta. Az összegből nukleáris fűtőelemeket, LNG-t és katonai eszközöket vásárol Magyarország. A miniszterelnök a pénteki napot J. D. Vance amerikai alelnökkel zárta.