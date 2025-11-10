Forrás

Borízű hang #245: Góing rúzs: 4-5 nap Begóniában Hiláriusz pátriárkával és a Taylor Swiftet dúdoló Varg Vikernesszel [rövid verzió]

podcast
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.

Töretlen népszerűségű műsorunk nemcsakhogy új szakmai csúcsokra tör, de saját függetlenségét mintegy garantálva a megváltozott tartalomfogyasztási szokások kvázi-zászlóvivője és éllovasaként érzékenyen, ugyanakkor éles hangon reagál korunk legfeszítőbb társadalmi problémáira csakúgy, mint a popkultúra sokszor talán megmosolygott vagy ne adj isten lenézett aktuális fejleményeire.


podcast borízű hang john oliver Hilarion metropolita Fuchsia Dunlop 444 podcast podcast autós üldözés kínai konyha video
Kapcsolódó cikkek
Podcast

Borízű hang #240 [hosszú] Meggymagos ember elektromos szopórolleren

Erzsébetváros kikel önmagából. Zsolt bácsi week. Tiszaburai választási csalás. Föltámadt a Kádár. Baksa-Soós János, az underground szelleme. Koncepció Szegeden. Winkler rollert tesztel.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast