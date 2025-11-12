A bolgár állami ügynökség szerint az országnak egy hónapra elegendő benzinkészlete maradt az amerikai szankciók miatt

Bulgáriának mindössze egy hónapra elegendő benzinkészlete maradt, miközben az ország az orosz Lukoil elleni amerikai szankciók életbe lépésére készül – közölte kedden Asszen Aszenov, az állami tartalékügynökség elnöke.

Fotó: Valeria Mongelli/Hans Lucas via AFP

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság a múlt hónapban szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata, a Lukoil és a Rosznyefty ellen. A november 21-én életbe lépő amerikai szankciók különösen érzékenyen érinthetik Bulgáriát, a Lukoil birtokolja a burgaszi olajfinomítót, valamint a legtöbb tároló- és vezetékinfrastruktúrát.

Bulgáriának jelenleg mintegy 35 napra elegendő benzinkészlete és több mint 50 napra elegendő dízelolaj-tartaléka van, mondta Aszenov a BTA bolgár hírügynökségnek. Energiaipari szakértők szerint az országnak további készletei vannak más uniós tagállamokban, de ezeket a Lukoil elleni szankciók előtt kellene behozni. A bolgár energiaminiszter, Zsecso Sztankov viszont arra figyelmeztetett, hogy ezek a külföldi készletek legfeljebb négy-öt napra lennének elegendők.

Sztankov szerint a kormány legfontosabb feladata elérni az amerikai vezetésnél, hogy a burgaszi finomító november 21. után is működhessen. A miniszter azt mondta, a bolgár üzemanyagpiac jelenleg továbbra is stabil, az ellátás biztosított.

Bulgária már a szankciók bejelentése után megkezdte az ellátásbiztonsági intézkedéseket. Az ország ideiglenesen betiltotta bizonyos üzemanyagok – főként dízel és repülőgép-üzemanyag – exportját az uniós tagállamok felé. A múlt héten a bolgár parlament törvényt fogadott el, ami lehetővé teszi az állam számára, hogy átvegye a burgaszi finomító irányítását és új tulajdonosnak adja el, ezzel védve meg az üzemet az amerikai szankciók hatásaitól. (Reuters)