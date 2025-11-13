10 évre kitiltotta Litvánia a Moszkva által külföldi ügynöknek minősített orosz rappert

Litvánia 10 évre megtiltotta az országba való belépést a Morgenstern művésznéven alkotó orosz rappernek, akit a kormány nemzetbiztonsági kockázatnak nevezett.

A 27 éves Aliser Valejev, a.k.a. Morgenstern november 29-én lépett volna fel Vilniusban, de minden jel arra utal, hogy nem fog. Vilnius polgármestere, Valdas Benkunskas ugyanis még októberben kérte a külügyminisztériumot, hogy vegyék fel az előadót az ország „nemkívánatos személyek” listájára. Mióta Oroszország megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját, Morgenstern kétszer is fellépett Vilniusban, a polgármester azonban azzal vádolta, hogy támogatja Vlagyimir Putyint, és nem ismeri el, hogy a Krím Ukrajnához tartozik.

Morgenshtern a karrierje során valóban tett meglehetősen ellentmondásos nyilatkozatokat, amelyek miatt az orosz hatóságokkal is többször összetűzésbe került. 2020-ban például azt mondta, Putyin „kemény fickó”, de nem akarta értékelni az elnök politikai teljesítményét, csupán annyit közölt, hogy nem bízik sem az orosz elnökben, sem más politikusban. Egy 2021-es interjúban azt mondta, nem tudott a donbaszi háborúról, és nem is érdekli, hogy utánanézzen. „A Krím a krímieké” – jelentette ki.

Egy másik, ugyanabban az évben adott interjúban bírálta Moszkvát, amiért évente több millió rubelt költ a május 9-i Győzelem Napi ünnepségekre. Miután Oroszország elindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját, Morgenshtern 2022 márciusában egy videóklipben a békére szólított fel. Az orosz hatóságok kábítószer-kereskedelem gyanújával vizsgálták, lemondták a koncertjeit, végül pedig „külföldi ügynöknek” minősítették. Azóta száműzetésben él.

Morgenshtern jelenleg európai turnén van, pénteken példának okáért Párizsban lép fel.

A több tízmilliós rajongótáborral rendelkező rapper kalandos életéről itt írtunk bővebben. Aki nem csak olvasni szeretne róla, hanem hallgatni is, annak álljon itt egy dal a művésztől:

(Politico)