Terroristának minősítették Oroszországban a korábbi miniszterelnököt

A szélsőséges tevékenységben vagy terrorizmusban érintett szervezetek és magánszemélyek listájára tette Mihail Kaszjanov volt miniszterelnököt és Szergej Gurijev vezető közgazdászt az orosz pénzügyi felügyelet.

Mihail Kaszjanov és Vlagyimir Putyin 2003-ban Fotó: MISHA JAPARIDZE/AFP

A listát, amely az ukrajnai háború óta jelentősen bővült, az orosz hatóságok arra használják, hogy nyilvánosan megjelöljék az általuk felforgatónak tartott embereket és szervezeteket.

A listán szereplő személyek pénzeszközeit a vonatkozó törvényeknek megfelelően a bankok befagyasztják, és felfüggesztik a számukra nyújtott szolgáltatásokat.

A volt kormányfő és a közgazdász részt vett a nemkívánatosnak nyilvánított Oroszországi Háborúellenes Bizottság tevékenységében, amelynek célja az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint „a hatalom erőszakos megragadása és az alkotmányos rend megváltoztatása az Oroszországi Föderációban”.

Szergej Gurijev 2023. szeptember 23-án New Yorkban. Fotó: Bryan Bedder/Getty Images via AFP

Kaszjanov Putyin elnökségének első négy évében, 2000 és 2004 között volt miniszterelnök. Miután Putyin kirúgta, az orosz ellenzékhez csatlakozott, és a Kreml egyik leghangosabb bírálója lett. A politikus 2022-ben elhagyta az országot, 2023 novemberében pedig „külföldi ügynöknek” minősítették, amiért felszólalt az ukrajnai háború ellen.

A szintén ügynöknek nyilvánított Gurijev pedig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank korábbi vezető közgazdásza, jelenleg a London Business Schoolon tanít. Egy múlt havi cikkében arra biztatta a nyugati kormányokat, hogy szigorítsák a szankciókat Oroszországgal szemben és biztosítsanak fejlett fegyvereket Ukrajnának. Gurijev korábban a 444-nek is beszélt a Spin Diktátorok című könyvéről.(MTI, Reuters)