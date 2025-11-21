Terápiás grafikákkal levezetni a közéleti feszültséget

85 ezer forintos büntetést kapott, mert a március 25-i tüntetés után leült az útra a pécsi művész

A Renyagyár néven alkotó Biacsics Renáta már a Pride-betiltásakor is azzal viccelődött, hogy a NAV túlfizetését nyáron majd a büntetésre költi. Nem számított rá, hogy a Pride-ig sem kell várnia.