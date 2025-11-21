Terápiás grafikákkal levezetni a közéleti feszültséget

Biacsics Renáta tervezőgrafikus a Renyagyár nevű Instagram-oldalára posztolt képregényszerű grafikáival belső dilemmáira és aktuális eseményekre reagál szarkasztikus humorral. Mostanában egyre több politikai témával foglalkozik, kvázi terápiaként használva az alkotást a belső feszültséget okozó történések feldolgozására.
Egy márciusi, a gyülekezési törvény korlátozása miatt tartott tüntetésen 85 ezer forintos büntetést kapott, mert leült az útra. Büntetésének kifizetésére akciót hirdetett, a szükséges összeg egy nap alatt összegyűlt.
„Bűntudatom van, hogy nem álltam bele jobban, pláne, amikor láttam, hogy mekkora mértéket öltött a bírságolás” – mondta erről a 444-nek.