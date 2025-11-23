Ukrán dróntámadás miatt éghet egy Moszkvától 120 kilométerre lévő erőmű

Ukrán dróntámadás érhette a Moszkvai területen (Mászkovszkájá oblászty) található Satura hőerőművet péntek éjjel – jelentették orosz Telegram-csatornák.
A közösségi médiában terjedő, eddig nem hitelesített videófelvételeken hatalmas robbanás és tűz látható, amely a beszámolók szerint a létesítményt érte találat után – írja a Kyiv Independent.
Az ukrán hadsereg hivatalosan egyelőre nem kommentálta az esetet, és a híreket független forrásból sem erősítették meg. A Satura hőerőmű körülbelül 120 kilométerre keletre van az orosz fővárostól.
Még az éjszaka Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin arról számolt be, hogy két ukrán drónt lelőttek, amelyek a város felé tartottak. A Roszaviacija, Oroszország légügyi hatósága közölte: a közeli Zsukovszkij repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését a térségben észlelt drónok miatt.
Kijev az utóbbi hónapokban fokozta a támadásokat orosz katonai és ipari célpontok, köztük olaj-, gáz- és energetikai létesítmények ellen, amelyeket Moszkva hadigépezetének fő bevételi forrásai között tartanak számon. Eközben Oroszország is egyre intenzívebben támadja Ukrajna energiainfrastruktúráját, hogy a tél elején, az amerikai béketerv elfogadása előtt minél nagyobb nyomás alá helyezze az országot.
A 28 pontos dokumentum kiszivárgott részletei arra utalnak, hogy az oroszok nem vettek vissza az Ukrajna kapitulációját célzó követeléseikből. De Zelenszkij elnök most nincs erős pozícióban: az ukránok a fronton is rosszul állnak, és az egyre magasabbra gyűrűző korrupciós botrány is csökkenti a mozgásterét.