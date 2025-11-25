Nem működik a MÁV online jegyértékesítése

Akadozik a jegyértékesítés az online csatornákon: a MÁV és MÁV+ applikációban, valamint a jegy.mav.hu felületen délután – közölte a Mávinform a honlapján. Már dolgoznak a hiba elhárításán.

A honlapon történő jegyvásárláskor már ott elvérzik a történet, hogy hiába próbáljuk megadni, hogy honnan hova szeretnénk utazni, nem dob ki keresési találatot a rendszer, így viszont nem lehet továbblépni.

Javasolják, hogy ha valaki későbbi utazáshoz váltana jegyet, akkor halassza későbbre az online vásárlást, vagy automatánál, illetve pénztárnál vegye meg a jegyét. A vonatok fedélzetén a hibára hivatkozva pótdíj nélkül váltható menetjegy.

„A sikertelen jegyvásárlásokat a MÁV Személyszállítási Zrt. megvizsgálja, és intézkedik a többszöri vásárlások esetén az automatikus visszafizetésről az online fizetés során használt bankszámlára” - írták.

Hozzátették, hogy ha a jegy az applikációban nem látszik, és az érintett nem kap e-mailben értesítést a sikeres vásárlásról, akkor nincs jegye. Utazás csak érvényes jeggyel lehetséges, ezért kérik, hogy az utas vásároljon másik jegyet. A zárolt összeget 48-72 órán belül visszatérítik a fizetéshez használt bankszámlára.

Ha ez nem történne meg, akkor azt kérik, hogy az utas jelezze a problémát az eszrevetel@mavcsoport.hu címen. A sikeres kivizsgáláshoz kérik az utas e-mailcímét, amellyel az alkalmazásba regisztrált, a sikertelen vásárlás időpontját, illetve – ha rendelkezésére állnak – a vásárlás banki tranzakciójának adatait.