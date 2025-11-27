800 milliárd forintnyi hitelből újulhat meg 1000 km vasúti pálya

„Megvan a forrás: kezdődhet 1000 km vasúti pálya felújítása, döntött az Európai Beruházási Bank: végre befogadta a magyar hitelkérelmet” – jelentette be Facebook-oldalán szerda este Lázár János építési és közlekedési miniszter.

„A következő bő 1 évben közel 800 milliárd forintnyi értékben valósulhatnak meg olyan vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek, amelyek jók a magyar embereknek, de jók az európai gazdaságnak is. A vágány mellett tessék vigyázni: indul a munka!” – írta Lázár.

Vagyis bejegyzése lényege szerint az Európai Beruházási Bank befogadta Magyarország 800 milliárd forintos hitelkérelmét, ebből 1000 kilométer vasúti pályát újíthatnak fel. Lázár mindezt egyébként a következővel vezette fel: „Honvédők vs. árulók 1:0! Eredményesebben védtük a nemzeti érdeket, mint ahogy az ellendrukkerek támadták.”