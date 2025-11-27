Szenegál legyőzésével kezdték a világbajnokságot a női kézisek

A magyar női kézilabda-válogatott 26-17-re legyőzte Szenegált, és a papírformának megfelelően győzelemmel kezdte a holland-német közös rendezésű világbajnokságot.
A tavalyi Európa-bajnokságon bravúros bronzérmet szerzett a válogatott, most is legalább az 5-6. hely lehet a cél. A csapat ahhoz a tornához képest jelentősen átalakult, kikerült többek között Böde-Bíró Blanka, Győri-Lukács Viktória, Faluvégi Dorottya és Fodor Csenge.
A vébén a magyar válogatott a B csoportba került Szenegállal, Iránnal és az újonc Svájccal együtt. A csoport megnyerése nem jelenthet problémát, a középdöntőben Dánia, Horvátország, Japán és Románia közül hárommal játszunk majd. Az igazán fontos része a tornának itt kezdődik majd.
Az előző, 2023-as vébén 10 góllal vertük Szenegált, a csütörtöki meccsen is mi voltunk az esélyesek. Az afrikaiak harcosan és tempósan kezdtek, 10 perc után 3-3 volt az állás. Aztán ahogy kezdtük felvenni a mérkőzés ritmusát, egyre több hibára kényszerítettük az ellenfelet, ezeket Klujber Katrin vezetésével szépen ki is használtuk, a 15. percre már 6-3 volt. Igaz gyorsan kiegyenlítettek, az előnyt azért nem engedtük ki a kezünkből, 10-7-es eredménnyel mentek félidőre a csapatok.
A második félidő elején is tartottuk az előnyt, amit Klujber két gyors labdaszerzéssel 4 gólosra növelt. Szemerey Zsófia a kapuban viszonylag jól védett, de elől sokat hibáztunk, úgyhogy ennél jobban nem tudtunk ellépni. Az 50. percre azért elfáradtak a szenegáliak, ekkor már 20-13 volt az állás. Tipikus első meccs hangulata volt ennek, de a legfontosabb, hogy megvan a 2 pont, a végeredmény 26-17 lett. A csapat legjobbja Márton Gréta mellett az 5 gólos Falusi-Udvardi Laura volt, ő egyébként a hét elején tudta meg, hogy Kovács Anett sérülése miatt bekerült a keretbe. A csoport másik meccsén Svájc legyőzte Iránt, folytatás szombaton utóbbi ellen.