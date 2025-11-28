Akadozik a légiközlekedés, mert szoftverfrissítik az Airbus A320-asokat

Figyelmeztetést adott ki az Airbus vállalat, hogy fennakadásokra számíthatnak az utasok, mert egy azonnali frissítést kell elvégezniük mintegy hatezer repülőgépen. Emiatt a magyar Wizz Air is kiadott egy közleményt:

„A Wizz Air megerősíti, hogy néhány repülőgépe azok között van, amelyek a repülőgépgyártó előírása szerinti szoftverfrissítést igényelnek. A Wizz Air azonnal beütemezte a szükséges karbantartást. Ennek eredményeként néhány hétvégi járat menetrendje módosulhat. Azok az utasok, akik közvetlenül a Wizz Air weboldalán vagy mobilalkalmazásán keresztül foglaltak, értesítést kapnak az esetleges menetrendi változásokról.”

Wizz Air járat Budapesten Fotó: Németh Dániel/444

Az Airbus elárulta, hogy a problémát egy közelmúltbeli, az Egyesült Államokban történt „incidens” után azonosították, amely az A320-as gépcsalád egyik repülőgépét érintette. Október 30-án a JetBlue Airways egyik A320-as járata kényszerleszállást hajtott végre Floridában, miután a gép hirtelen magasságot veszített. A jelentések szerint legalább 15 ember megsérült. Kiderült, hogy a Nap erős sugárzása befolyásolhatta a repülésirányításhoz kritikus adatokat. A probléma az A320-as „családot” érinti, azaz az azonos szoftverrel működő és hasonló kialakítású A318-as, A319-es, A320-as és A321-es modelleket.

(BBC)