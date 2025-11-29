Az alagsori drogterjesztő miatt hónapokra pokollá vált egy budai társasház élete, de itt talán happy enddel zárul a történet

Miközben a rendőrség újabb razziákra figyelmeztet szórakozóhelyeken a drogellenes harc jegyében, egy Gellért-hegyhez közeli, csendes budai utcában működő kis pékség tulajdonosa szerint hónapok óta élhetetlenné vált a társasházuk, miután az egyik önkormányzati lakásban drogelosztó működött. A Villányi úti lakást hosszú ideig egy idős nő bérelte az önkormányzattól, az asszony halála után a harmincas éveiben járó fia és családja maradt benne.
A házban már évek óta lehetett érezni a marihuána szagát, de május–június környékén a helyzet drámaian súlyosbodott: péntek délutánonként a lakók állítása szerint sorban álltak az emberek kapu előtt, a kapucsengő folyamatosan szólt, a lépcsőházban pedig jöttek-mentek a kábítószervásárlók.
Átmeneti nyugalmi időszak után szeptemberre újra elszabadult a pokol, és ismét „furcsa, rosszul kinéző arcok” jelentek meg a házban, a folyosón pedig rendszeresen droghasználat nyomait lehetett felfedezni – crackpipákat, a kristály fogyasztásához használt alufóliadarabokat és szívószálakat. Az egyik lakó egy rugós kést is felfedezett a szemétkupac között.
Volt olyan délután, amikor egy láthatóan kábítószer hatása alatt álló, bódult nő az egyik tároló ajtajában fetrengett, közvetlenül egy idős lakó bejárata előtt, fél órával később már a lépcsőn feküdt. A lakók nem mertek kimenni a lépcsőházba, és a gyerekeiket is féltették, akik többször futottak már bele a vevőkbe: a pékség tulajának idősebb lánya például egyik este a barátjával érkezett haza, amikor a kapuban egy ismeretlen férfi állt, és azt mondta:
„Engedjetek be, megyek le az alagsorba, drogot árulnak.”
A nő azonnal rendőrt hívott, de a hatóságok nem találtak semmit a lakásban. Nem először hívtak rendőrt, elmondása szerint 2–3 naponta telefonáltak. A lakók hosszú ideig a hatóságoktól csak szóbeli ígéreteket kaptak.
