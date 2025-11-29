Babiš most sem árulta el, hogyan tervezi feloldani az összeférhetetlenséget, hanem elsírta magát a parlamentben

Andrej Babiš december közepére ígérte, hogy megalakul a kormánya.

Ezt azonban két ügy is lassítja: az Autósok miniszterjelöltjeit könnyen lehet, hogy Pavel elnök nem fogja kinevezni.

Még nagyobb baj, hogy még mindig nem tudni, Babiš hogyan akar miniszterelnök lenni, mert egyértelműen összeférhetetlenség áll fenn a politikai szerepe és az üzleti érdekeltségei között.

Csigalassúsággal halad Andrej Babiš kormányalakítása: a csehországi parlamenti választásokat október elején tartották, és lassan már egy hónapja annak is, hogy pártja, az ANO koalíciós megállapodást kötött két másik párttal, de még mindig komoly akadályok állnak az útjában. Babiš ugyan azt ígérte, december közepéig megalakul az új kabinet, még mindig fennállnak azok a problémák, amiket meg kellene oldani ahhoz, hogy az új kormány tényleg megkezdhesse a munkáját. Sőt, egyelőre nem is látszik az elképzelés, hogyan akarja Babiš feloldani ezeket a konfliktusokat.

A választásokon biztos győzelmet arató ANO-nak egyedül nincs parlamenti többsége, ezért koalíciót kötött két másik ellenzéki párttal: a szélsőjobboldali-populista SPD-vel, illetve a szintén jobbos populista Autósokkal (Motoristé sobě). A két partnerben az is közös, hogy egyikük sem szerepelt jól: az SPD-nek mindössze 15, az Autósoknak pedig 13 képviselője van a 200 fős alsóházban. Elméletben az ANO akár kisebbségi kormányt is alakíthatna ugyan, ami nem szokatlan Csehországban, az elemzések szerint a koalíciókötést elsősorban személyes okokból szorgalmazza Babiš: a folyamatban lévő büntetőügye miatt mindenképpen szeretné elkerülni a mentelmi joga megvonását (az újratárgyalt Gólyafészek-ügyben az uniós támogatásokkal való visszaéléssel gyanúsítják). Így a két kis párt komoly alkupozícióba került: miniszteri tárcákért, illetve az SPD-elnök Tomio Okamura házelnöki tisztségéért cserébe garantálhatják, hogy Babiš mentelmi jogát nem adják ki.

Bár az ANO az elmúlt években átsorolt a jobboldali pártok közé (többek között a Fidesszel együtt alkotják a Patrióták Európáért frakciót az EP-ben), még maradt azért néhány szalonképes politikusa a párt mérsékelt korszakából, ezért az ő miniszterjelöltjeik nem is tűnnek problémásnak. A két koalíciós párt viszont nagyon is, de a SPD-vel sikerült megegyezni, hogy pártfüggetlen szakértőket küldjenek a kormányba a saját politikusaik helyett (Okamura gyakorlatilag beáldozta a pártját a házelnöki székért cserébe), sőt, visszavettek a NATO- és EU-ellenes politikájukból is, az Autósokkal viszont már sokkal több a baj.

Babiš Turek és Macinka között

Fotó: David W Cerny/Reuters

Ők nem tették meg azt a szívességet, hogy lemondjanak a miniszteri tárcákról, ennek megfelelően a párt legfontosabb politikusai jelentkeztek be az egyezség értelmében nekik járó külügyi, illetve a környezetvédelmi tárcára. Az Autósok legismertebb arca, egyben a párt tiszteletbeli elnöke, az üzletember-influenszerből politikussá lett Filip Turek azonban alig, hogy bejelentette az igényét a külügyre, egyből megjelent egy válogatás a sajtóban a korábbi vállalhatatlan, rasszista, szexista és homofób Facebook-posztjaiból. Ezek – kiegészülve Turek egyéb botrányaival – gyorsan egyértelművé tették, hogy a köztudottan náci relikviákat gyűjtő, egy fotón pedig karlendítéssel pózoló Turek miniszterként két lábon járó diplomáciai botrány lenne.

Az Autósok azonban nem adták be a derekukat: fenyegetőztek, hogy Turek lesz a külügyminiszter, különben nincs koalíció, maga Turek pedig a sajátos fekete humorával magyarázta a posztokat, de kevesen hittek neki. Ez a gyurmázás ment heteken keresztül, míg végül az Autósok gondoltak egyet, és megcserélték két miniszterjelöltjüket, azaz Turek inkább a környezetvédelmet kapná, a külügyet pedig az addig a környezetvédelmi miniszterségre pályázó pártelnök, Petr Macinka. Nem mintha a cseh politika rossz szelleme, Václav Klaus köpönyegéből kibújó Macinka teljesen tiszta lenne: köztudottan a szénmágnás-oligarcha, Pavel Tykač embereként a fosszilis ipar érdekeit képviseli a cseh közéletben.

Végül Babiš ezt a verziót adta át szerdán Petr Pavel államfőnek, aki korábban egyértelművé tette, hogy az alkotmány szellemében nem fog kinevezni olyan minisztert, aki nyíltan az ország EU- és NATO-elkötelezettségével szemben megy. Az biztosra vehető volt, hogy Turek külügyminiszteri kinevezése nem menne át, de az is elképzelhető, hogy Pavel végül arra az álláspontra helyezkedik, hogy Turek egyáltalán ne kaphasson semmilyen tárcát. Mellesleg Macinka helye se lehet biztos: nemrég előkerült egy két évvel ezelőtti videó, melyben egy szatirikus politikai teleshop-műsorban az EU-val kapcsolatos tárgyakat kínált a nézőknek, és ebben az EU-zászlóról mint lehetséges tüzelőanyagról is beszélt, hangsúlyozva, hogy az elégetése nem büntetendő Csehországban. Azaz lehetnek még további fordulatok is. Igaz, sajtóértesülések szerint Babiš semmit nem bíz a véletlenre, mert kipróbált emberét, Miloslav Stašeket ültetné a külügyi államtitkár székébe (a cseh politikában a külügyi államtitkár befolyásosabb figura, mint nálunk), és ezzel közvetlen ráhatása lehetne a külpolitikai irányra is.

Nagyobb probléma azonban, hogy egyelőre nem világos, Babišból hogyan lesz miniszterelnök, hiszen még mindig nem árulta el, hogyan tervezi rendezni az összeférhetetlenségi helyzetét, amely jelenleg formálisan is akadályát képezi a kinevezésének. Babiš ugyanis az Agrofert nevű mezőgazdasági, élelmiszeripari és vegyipari konglomerátum tulajdonosa: Csehország, sőt, Közép-Európa egyik legnagyobb vállalata, amely mintegy 30 000 embert foglalkoztat a mezőgazdasági, élelmiszeripari és vegyipari ágazatokban. Cégei uniós és nemzeti támogatásokat, valamint közbeszerzési megrendeléseket kapnak, ezért érdekükben áll a politikai és közigazgatási döntésekben való részvétel. A cseh törvények szerint kormánytagok nem fogadhatnak el állami támogatást vagy köthetnek közpénzből finanszírozott szerződéseket, ezért Babišnak vagy el kell adnia a cégeit, vagy le kell mondania a közpénzes megrendelésekről, esetleg kívül kell maradnia a kormányon, egyéb esetben fennmarad az összeférhetetlenség.

Amikor azonban két héttel ezelőtti találkozójukon Petr Pavel megkérdezte, hogyan tervezi feloldani ezt a helyzetet, Babiš nem volt hajlandó elárulni, csak annyit mondott, a cégbirodalmát nem hajlandó eladni, az összeférhetetlenséget pedig a cseh és európai jogszabályoknak megfelelően fogja rendezni. Az ellenzéki képviselőket természetesen nem elégítette ki a válasz, ezért rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze csütörtökre. Ezen Babiš csaknem két órán keresztül beszélt: ebben szó esett az égvilágon mindenről, kivéve az összeférhetetlenség feloldását.

Babiš ellenben hosszan taglalta az őt ért sérelmeket a mostani ellenzék és a média részéről, és arról is beszélt, hogy nyilvánvalóan politikai okokból támadják az összeférhetetlenséggel. Egy ponton pedig felemlegetett egy hét évvel ezelőtti esetet, amikor az első házasságából származó fiát, a pszichiátriai kezelés alatt álló Andrejt a Krím félszigetre vitette, a vádak szerint azért, nehogy tanúvallomást tehessen apja ellen a Gólyafészek ügyében. Babiš most újra felhozta, hogy az újságírók kihasználták a fia betegségét, és miközben a fia egészségügyi problémáiról beszélt, a politikus könnyekben tört ki, amire az ANO mozgalom képviselői hangos tapssal reagáltak. Az ellenzéki képviselők már nem voltak ilyen együttérzők, amiért szerintük Babiš áldozati pózba menekült, miközben pont arról nem beszélt, ami az ülés tárgya lett volna.

Babiš a cseh média szerint úgy beszélt, mint aki nem is érti, hogy mi a probléma azzal, hogy miniszterelnökként egy olyan nagyvállalatot vezet, amely bőségesen részesül állami és uniós támogatásokból: “Babiš olyan gyengédséggel beszélt az Agrofertről a parlamenti ülésen, hogy valójában könnyen lehet, hogy nincs igazán tisztában pozíciója problematikus jellegével. Lehet, hogy őszintén meg van győződve arról, hogy a politika és az üzleti élet szétválasztására irányuló erőfeszítések célja az, hogy kiszorítsák őt a politikából, vagy elpusztítsák az Agrofertet (a “gyermekem”, ahogy ő mondta), vagy mindkettőt” – fogalmaz a Seznam Zprávy jegyzetírója. Ha pedig ez tényleg így van, akkor valóban nehéz elképzelni, hogy Babiš képes legyen olyan megoldással előállni, ami a köztársasági elnököt és a cseh közvéleményt is kielégíti.