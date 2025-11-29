Nagyon megverte Iránt a magyar válogatott a női kézilabda-világbajnokságon

Továbbjutott a középdöntőbe a magyar válogatott a női kézilabda-világbajnokságon, miután megnyerte második csoportmeccsét. Ez sokkal könnyebb volt, mint az első – akkor Szenegált verték a mieink 26-17-re –: Iránt 47-13-ra győzte le a csapat, úgy, hogy már a félidőben közte húsz volt, 27-7-re álltak a felek. A német–holland rendezésű tornán az utolsó csoporttalálkozónak nem lesz érdemi tétje, akkor a szintén két sikerrel álló vb-újonc, Svájc lesz az ellenfél. A győzelem azonban így is elvárásnak tekinthető.

A magyar női válogatott számára, amely a tavalyi Európa-bajnokságon dobogós volt, a lényeg majd a középdöntőben kezdődik, ahol a Dánia, Horvátország, Japán, Románia négyesből három együttessel találkoznak a mieink.