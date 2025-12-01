Szijjártó Péter: A világpolitikai szereplők már kinevetik az Európai Uniót

Az Európai Unió elszigetelődött, Ursula von der Leyen az évszázad legrosszabb megállapodását kötötte meg, az amerikai-orosz béketárgyalás pedig biztosan Budapesten lesz – mondta Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter az éves parlamenti meghallgatásán. A miniszter barátságos közegben, egy ellenzéki és számos kormánypárti képviselő jelenlétében számolt be elmúlt egyéves munkájáról a parlament külügyi bizottságának.

Szijjártó azt mondta, hogy 2025 az Európai Unió elszigetelődésének éve volt. Szerinte a szövetség teljesen kiszorult az európai konfliktusok kezeléséből, és az Európai Bizottság elmúlt években folytatott tevékenységének köszönhetően elvesztette a világpolitikai szerepét is. „A világpolitikai szereplők már kinevetik az EU-t. Ebből ered az a frusztráció, amit az európai vezetők éreznek, amikor Orbán Viktor az engedélyük nélkül indul diplomáciai útra.”

Szijjártó arról beszélt, hogy az EU elszigetelte magát az Egyesült Államoktól. Azért, mert a liberális mainstream politikusai versenyeztek, ki tud bunkóbb kijelentést tenni Donald Trumpról. Az amerikai elnök pedig emlékszik ezekre a mondatokra. Szerinte Ursula von der Leyen az évszázad legrosszabb megállapodását hozta össze, amikor vámmegállapodást kötött az amerikaiakkal. „Ha amerikai állampolgárok lennénk, állva tapsolnánk a megállapodás miatt.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Szijjártó szerint az EU-nak Kínával sem szabadna rivalizálnia. „Nem a rendszerrel kell versenyezni, hanem olyan gazdasági megállapodást kell kötni, ami az európaiaknak is jó. Normális munkamegosztásra van szükség Nyugat és Kelet között.”

Az amerikai és kínai mellett az EU orosz kapcsolatait is bírálta. Azt mondta, hogy a háború előtt az európai gazdasági növekedés egyik alapja az olcsó orosz energiahordozók felhasználása volt. Szerinte ezt az alapot rombolta le a szövetség az oroszellenes politikájával, anélkül, hogy alternatívát állított volna. Szijjártó azt mondta, hogy az uniós vezetés az orosz gazdaság térdre kényszerítésével indokolta a lépéseket.

„A háború kezdete óta tizenkilenc szankciós csomagot fogadott el az EU, de az orosz gazdaság még mindig nem kényszerült térdre.”

Szerinte az európai politikusok egymás között már bevallják, hogy a szankciók nem vezettek eredményre, de aztán előállnak egy újabb csomaggal.

Szijjártó beszélt az ukrajnai háborúról is. Azt mondta, hogy a háborúra adott európai válasz teljes kudarc. „Viszont van most egy óriási lehetőség, amit Trump elnök úr béketerve biztosít. Mi teljes mellszéleséggel támogatjuk, de ne legyünk naivak, az európaiak ezt a tervet is alá akarják majd ásni.”

Szerinte ha nem fogadják el a béketervet, akkor drámaian, napról napra romlik majd a helyzet Ukrajnában. A háborús erőviszonyok ugyanis nem fordulnak meg. Azt mondta, hogy a béketárgyalás helyszíne mindenképpen Budapest lesz. „Trump és Putyin is világossá tette, hogy zajlanak az előkészületek, és amint előáll a megállapodáshoz szükséges helyzet, Budapestre jönnek.”

A miniszter beszámolója után a bizottság tagjai tehettek fel kérdéseket. Az ellenzéki képviselők közül azonban csak a jobbikos Brenner Koloman vett részt az ülésen, így Szijjártó gyakorlatilag egy kritikus kérdést sem kapott.

Fotó: Bankó Gábor/444

A hálálkodó kérdésekre adott válaszában Szijjártó arról beszélt, hogy az európaiak nem akarják engedni az ukránoknak, hogy megállapodjanak a háború lezárásáról. Az amerikai-magyar viszonnyal kapcsolatban azt mondta, hogy a kettős adóztatásról szóló megállapodásról még nem tárgyaltak az amerikaiakkal, az Orbán Viktorral tervezett találkozóját a miniszterelnök moszkvai útja miatt lemondó Karol Nawrocki ügyével kapcsolatban pedig azt mondta, hogy tiszteletben tartják a lengyel elnök döntését.

Emellett egy négyszemközti beszélgetést is felidézett. Arról beszélt, hogy Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos azt mondta neki, hogy azért nem csináltatja vissza az ukránokkal a kisebbségi törvényt, mert nem tartja fontosnak.