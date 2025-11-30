Lemondta találkozóját Orbánnal a lengyel elnök a pénteki moszkvai út miatt

„Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatására és annak összefüggéseire tekintettel Karol Nawrocki elnök úgy döntött, hogy magyarországi programját az esztergomi visegrádi elnöki csúcstalálkozóra korlátozza” – közölte Marcin Przydacz, a lengyel köztársasági elnök külügyi irodavezetője. Ez azt jelenti, hogy december 3-án, jövő szerdán csak a V4-elnökeinek találkozóján vesz majd részt Karol Nawrocki, pedig eredetileg Orbán Viktorral is találkozott volna.
Przydacz közleménye szerint „Karol Nawrocki elnök következetesen a valós megoldások keresését támogatja az Oroszországi Föderáció által kirobbantott ukrajnai háború befejezése érdekében. Politikájában Lech Kaczyński elnök örökségére hivatkozik, aki hangsúlyozta, hogy Európa biztonsága a szolidáris cselekvéstől függ – az energiaügyek területén is.”
Azaz a meglepő fordulatot a lengyel elnök és a magyar miniszterelnök kapcsolatában a magyar-orosz energetikai kapcsolatok kérdése hozhatta el.
Orbán Viktor pénteken negyedszer találkozott Putyinnal az Ukrajna elleni teljes körű invázió óta. Több európai vezető is éles kritikát fogalmazott meg az úttal szemben, hozzájuk csatlakozik most az eddig Orbán-szövetségesnek tartott Nawrocki. Az orosz diktátor a találkozón feldicsérte a magyar miniszterelnököt, amiért annak „kiegyensúlyozott az álláspontja Ukrajna kérdésében”. A találkozó további részleteiről ebben a cikkben írtunk. Utóbb kiderült az is, hogy a valódi témák között fontos lehetett a szerb energiapiaci kavarás.
Nawrocki döntése, hogy törli a találkozót Orbánnal azért is jelentős fejlemény, mert az Európai Külkapcsolatok Tanácsa (ECFR) és az Európai Kulturális Alapítvány közös jelentéséből szeptemberben az derült ki, hogy Donald Trump szövetségesnek tekinti az Európában folytatott kultúrharcában őt is és Orbán Viktort is (Giorgia Meloni olasz, vagy épp Robert Fico szlovák miniszterelnök mellett. Ahogy megírtuk, a jelentés Európa helyzetét a Truman Show című film főszereplőjéhez hasonlítja, aki végül ráébred, hogy egy tévésorozatban él, amelynek egyetlen célja a nézettség növelése, és döntenie kell, elhagyja-e a számára addig ismert valóságot.
