Friedrich Merz: Orbán európai mandátum nélkül utazott Moszkvába, és nem is egyeztetett semmiről

„Orbán európai mandátum nélkül utazik, és egyeztetés sem volt velünk” – mondta Friedrich Merz pénteken a magyar miniszterelnök moszkvai látogatása kapcsán. A német kancellár felidézte a magyar kollégája korábbi útjait, ahol „békeközvetítőként” próbálta magát bemutatni Orbán Viktor. Kiemelte a tavaly júliusi látogatást, amely után Oroszország fokozta légitámadásait. Ezek „közvetlenül azután történtek, hogy átvette az Európai Tanács soros elnökségét”, mondta.

„Az a látogatás akkor nemcsak eredménytelen volt. Néhány nappal később az orosz hadsereg az egyik leghevesebb támadást indította, beleértve a civil infrastruktúrát és célpontokat is Ukrajnában. Remélem, most elmarad az orosz reakció” – fogalmazott Friedrich Merz.

Friedrich Merz és Orbán Viktor 2025 júniusában. Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A német kancellárt minderről a Robert Golob szlovén miniszterelnökkel folytatott találkozóján kérdezték meg a magyar-orosz találkozóról. Véleményt mondott Golob is, aki nem is próbált meg diplomatikus lenni.

„Attól tartok, Viktor Orbán már régóta nem az európai csapatban játszik. Nem várunk ettől az úttól semmilyen hasznot vagy előnyt” – mondta a szlovén miniszterelnök.

Orbán Viktor pénteken negyedszer találkozott Putyinnal az Ukrajna elleni teljes körű invázió óta. Az orosz diktátor feldicsérte a magyar miniszterelnököt, amiért annak „kiegyensúlyozott az álláspontja Ukrajna kérdésében”. A találkozó további részleteiről ebben a cikkben írtunk. A Telex nyomán pedig azt is megírtuk, hogy a magyar miniszterelnök tolmácsa egy lényeges mondatot fordított félre.

(Spiegel)