Szlovákiában betiltanák a 16 éven aluliaknak a közösségimédia-használatát

A beruházási, regionális fejlesztési és információs minisztérium új, kifejezetten a kiskorúak online védelmére létrehozott osztály felállítását jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján, valamint egy törvényjavaslatot is készít, amely 16 éves kor alatt megtiltaná a közösségi média használatát.

Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

Samuel Migaľ tárcavezető szerint „a digitális világ gyermekeink életének természetes részévé vált: tanítja, összeköti őket, ajtókat nyit számukra. Ugyanakkor olyan valóságot is eléjük tár, amelyre még koránt sincsenek felkészülve”. A riasztó statisztikai adatok miatt, mint például a gyerekek 11 százaléka élt már át online zaklatást, az áldozatok 47 százaléka pedig kapott már kellemetlen üzeneteket, létrehoznak egy új, a gyermekek digitális biztonságával foglalkozó osztályt. Ez a szakértői, koordinációs és módszertani központ nyújthat segítséget az iskoláknak, szülőknek, és az online platformoknak.

Emellett egy átfogó törvényjavaslaton is dolgozni kezdtek, amellyel megtiltanák a 16 éven aluliak számára a közösségi média használatát. A javaslatot 2026 első negyedévében nyújthatja be majd a minisztérium, írja az Új Szó.

Nem Szlovákia az első ország, amely ilyen formában védené a gyerekeket a közösségi médiától. Ausztrália tavaly tiltotta ezt be, ennek példáján az új-zélandi miniszterelnök is felbuzdult, és a francia törvényhozás is hasonlón gondolkozik,