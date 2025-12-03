Kiszabadultak a börtönből a zenélés miatt letartóztatott orosz együttes tagjai

külföld
Örményország fővárosában, Jerevánban tartott utcai koncertet a Stoptime nevű orosz együttes énekesnője, Naoko (Diana Loginova) és gitárosa, Alekszandr Orlov – közölte a szentpétervári MR7 hírportál nyomán a Meduza.

Az utcazenészekről és letartóztatásukról itt írtunk részletesen. A 18 és 22 évesekből álló trió 2025 tavaszán kezdett zenélni Szentpétervár utcáin, és olyan rendszerkritikus zenészek dalait játszották, akiket Oroszország „külföldi ügynöknek” nyilvánított. Október közepén tartóztatták le őket. Letartóztatásukat azóta többször is meghosszabbították, több mint egy hónapot voltak őrizetben.

Most a portál videót is közzétett az eseményről, amelyen állítólag Loginova és Orlov látható, amint az örmény főváros központjában zenélnek. A beszámoló szerint a duó repertoárja alig változott az oroszországi időszakhoz képest: Naoko most is olyan előadók dalait énekelte, akiket az orosz hatóságok „külföldi ügynöknek” minősítettek.

Diana Loginova és Alekszandr Orlov november 23-án hagyták el Oroszországot, és Jerevánban kezdtek új életet. Harmadik társuk, Vladiszlav Leontyev két egymást követő letartóztatás után szabadult.

külföld oroszország stoptime örményország utcazene jereván szentpétervár
külföld