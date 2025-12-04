Kormányváltás esetére is bebiztosítja magát a Fidesz: a parlamenti többség önmagában nem tudja majd félreállítani a köztársasági elnököt

A Fidesz a hatalom elvesztésére készül – írta Tordai Bence csütörtök délelőtt, miután a Törvényalkotási Bizottság fideszes többsége átírná a köztársasági elnök akadályoztatására vonatkozó szabályokat. A szerda este szétküldött módosítóról a csütörtök délutáni ülésen szavaznak.

Az Alaptörvény szerint jelenleg „a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának tényét a köztársasági elnök, a Kormány vagy bármely országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés állapítja meg.”

Vagyis feles többséggel „kiüthetnék” a mindenkori köztársasági elnököt, és amíg ez az állapot tart, addig az országgyűlés elnöke látja el az államfő feladat- és hatásköreit. (Például törvényeket ír alá.)

A módosító szerint a jövőben az országgyűlési határozatot az Alkotmánybíróságnak három napon kell megvizsgálnia, és az csak akkor megy át, ha nem alkotmányellenes. Betesznek még egy garanciát: a határozatnak rendelkeznie kell arról, hogy az akadályoztatás a köztársasági elnök írásbeli nyilatkozatával meg is szűnik, a nyilatkozatban meghatározott időpontban. Ezt a részt kiemelten kell vizsgálnia az AB-nek. Ha az AB nem hagyja helyben a határozatot, akkor nem lép életbe. (Az Alkotmánybíróság elnöke Polt Péter, és nemrég került be Hende Csaba, de a testület amúgy is tele van a Fidesz jelöltjeivel.)

Orbán árvízügyi tájékoztatást ad épp Sulyoknak Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A javaslatot nyilvánosságra hozó Tordai Bence szerint nyilvánvaló, hogy a Fidesz ezzel a húzással arra készül, hogy a mai ellenzék kerül többségbe, de nem lesz meg a kétharmada, így Orbánnak minden eszköze meglegyen ahhoz, hogy megakadályozza a NER lebontását.

A Törvényalkotási Bizottság tagja, Jámbor András ellenzéki képviselő szerint is a „Lex vesztest” adta be a Fidesz. „A Fidesz végiggondolta, hogy mit csinálna ő egy választás után a Tisza helyében, ha kormányra kerülne, és megpróbál minden jogi útvonalat bezárni, ahol leválthatók az embereik. Ez őszinte és szép kimondása annak, hogy Orbán Viktor készül a vereségre!”

A javaslatot egyébként a Fidesz azzal indokolta, hogy most nincs kialakított eljárásrend annak elhárítására, ha tévesen, „az Alaptörvényben foglaltak megsértésével” állapítják meg az elnök akadályoztatását. Az pedig „az államszervezet demokratikus működése szempontjából kiemelkedő mértékű közjogi zavarhoz” vezetne.