Várják Putyint Új-Delhiben Fotó: SAJJAD HUSSAIN/AFP

Miközben folynak a béketárgyalások az amerikaiakkal, Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az önkényesen kikiáltott Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok területeit „mindenképpen felszabadítják”. Ez magyarul azt jelenti, hogy továbbra is megszállás alatt tartják a két ukrán megyét, és amit eddig nem szereztek meg belőlük, arra is igényt tartanak.

„Minden erre vezethető vissza. Vagy fegyveres erővel fogjuk felszabadítani ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok elhagyják ezeket és befejezik ott a harcot” – nyilatkozta az orosz elnök az India Today televíziós csatornának adott hosszú interjúban – idézi az állami hírügynökséget, a TASZSZ-t a független Medúza.

Putyin szerint ezeknek az ukrán régióknak a lakói „a függetlenség mellett szavaztak”. „Azonnal közöltük Ukrajnával, az ukrán hadsereggel: az emberek nem akarnak veletek élni... vonjátok vissza a hadseregeteket, és nem lesznek katonai akciók. Nem, ők inkább harcolni akartak” – idézi az orosz elnököt a RIA Novosztyi hírügynökség.

A valóságban ezeket a területeket az orosz hadsereg foglalta el erővel 2014-ben, minden nemzetközi egyezményt felrúgva, és azóta folyamatosak a harcok Ukrajnában, amelyekbe már több százezer ukrán és orosz halt bele. A legfrissebb hír az ukrajnai béketárgyalásokról, hogy azok jövőjét Donald Trump újra bizonytalannak nevezte, miután az általa „meglehetősen jónak” nevezett tárgyalások Vlagyimir Putyin és az amerikai küldöttek között nem hoztak áttörést.