Reuters: A MOL jelezte az amerikai kormánynak, hogy megvásárolná az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeit

A Reutersnek három forrás is arról beszélt, hogy a Mol jelezte az amerikai kormánynak, hogy megvásárolná a szankciókkal sújtott orosz olajipari cég, a Lukoil külföldi érdekeltségeit.
Az Egyesült Államok októberben vetett ki szankciókat Oroszország legnagyobb olajtársaságára, a Lukoilra, hogy béketárgyalásra kényszerítse az orosz kormányt. A lépés miatt a Lukoilnak december 13-ig el kell adnia külföldi érdekeltségeit. Az üzlet iránt több nagyvállalat is érdeklődött. A Lukoil az Exxon Mobillal és a Chevronnal is tárgyal. A svájci Gunvor azonban visszavonta ajánlatát, miután az amerikai pénzügyminiszter kijelentette, hogy soha nem hagyná jóvá az üzletet.
A Lukoil a globális olajtermelés mintegy 2 százalékát termeli ki belföldön és külföldön, globális eszközei pedig körülbelül 22 milliárd dollárt érnek. A cégnek három európai finomítója és világszerte több száz benzinkútja van, és részesedései vannak kazahsztáni, üzbegisztáni, iraki és mexikói olajmezőkben is. A Reuters egyik forrása szerint a Mol a cég európai finomítóit és benzinkútjait, valamint kazahsztáni és azerbajdzsáni érdekeltségeit szeretné megvásárolni.
A Mol nemrég bejelentette, hogy szívesen megvenné Szerbia egyetlen, pancsevói olajfinomítóját, amit szintén amerikai szankciók sújtanak. A magyar olajvállalat energiaügyi kavarásairól ebben a cikkben írtunk bővebben.
A Chevront azonban nem a teljes külföldi portfólió, csak bizonyos eszközök érdekelnék.
A svájci székhelyű Gunvor az után lépett vissza, miután az amerikai pénzügyminisztérium közölte: „soha” nem hagyná jóvá az üzletet.
Bulgária és Szerbia felé terjeszkedne a magyar olajvállalat, arab sejkek előzhetnek. A végső döntést Washingtonban és Moszkvában hozzák meg.
Az oroszokkal is újra tárgyalna a gázról és olajról, és közben a Molt hozhatják helyzetbe a Balkánon. A magyarok fő szankcióelkerülőként használnának ki a szankciókat, de nem tudjuk, mi ennek az ára.