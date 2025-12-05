A MÁV sutyiban megszünteti kedvezményes okosjegyet, már nem lesz olcsóbb a jegye annak, aki előre megveszi

Bármiféle előrejelzés nélkül december közepétől drágábbak lettek az elővételes jegyek a MÁV járataira - írja a Magyar Narancs. Bár drágulásnak tűnik, tulajdonképpen nem az, „csak” annyi történt, a MÁV bármiféle bejelentés nélkül eltörölt egy eddig létező kedvezményt, az okosjegy intézményét.

Eddig aki előre megvásárolta az utazásához szükséges jegyét (azaz az okosjegyét), akár 40 százalékot is faraghatott az eredeti árakból, ez eléggé megérte azoknak az utasoknak, akik előre tudható időpontokban közlekedtek vonattal. Aki a december 14-ig induló vonatokra próbál jegyet venni, az még élhet a kedvezménnyel, utána azonban már nem.

Az okosjegyek beszántásáról a MÁV egyáltalán nem kommunikált, a kedvezmény eltörlésének semmi nyoma nincs a MÁV felületein, nem született róla közlemény, egyszerűen eltűnt, csak annyi látszik, hogy a jegyek drágábbak lettek. A MÁV a Magyar Narancs kérdésére is csak azt válaszolta, hogy átalakul a rendszer, és majd tájékoztatják a nyilvánosságot is: „Az Okosjegy rendszere az új menetrendi időszaktól kezdődően megújul, átalakul. A részletekről hamarosan tájékoztatjuk tisztelt utasainkat és a nyilvánosságot”.

Azt viszonylag régóta lehetett tudni, hogy az amúgy is forráshiányos MÁV-nál nem cél a kedvezmények felé terelgetés: a Lázár János által beharangozott, nyáron indult MÁV+ applikációban eleve nem is lehetett okosjegyet vásárolni, az app nem is ajánlotta fel a kedvezményt, a „régi” MÁV applikáció és a jegyvásárló honlap tehát tulajdonképpen most végülis csak követte az új fejlesztást.

Ez persze még nem jelenti azt, hogy ne lehetne olcsón utazni Magyarországon vonattal, a 20 perc késés után járó 50 százalékos visszatérítést viszonylag gyakran igénybe lehet venni. (Magyar Narancs)