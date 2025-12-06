A magyar kormány megakadályozná, hogy az EU eurókötvényekkel támogassa Ukrajnát

Magyarország hivatalosan ellenzi, hogy eurókötvényeket bocsásson ki Ukrajna támogatására, írja a Politico. A lap szerint a magyar kormány ezzel megfosztja az Európai Uniót a lehetséges B-tervtől arra az esetre, ha nem tudnák felhasználni a befagyasztott orosz állami vagyont az ukránok 165 milliárd eurós hitelének finanszírozására.

Az Európai Bizottság tervei szerint a tagállamok vezetői a decemberi csúcstalálkozón döntenének arról, hogy Ukrajna gazdaságát olyan hitellel támogassák, amit az orosz jegybank zárolt tartalékai fedeznek. Azonban Belgium ezt ellenzi, mivel nála van a befagyasztott vagyon jelentős része, és attól tart, hogy felelőssé válhat, ha Oroszország pert indít.

A lap úgy tudja, a magyar kormány elutasítása órákkal azelőtt érkezett, hogy Friedrich Merz német kancellár és Bart De Wever belga miniszterelnök brüsszeli vacsorán tárgyaltak volna a hitel kérdéséről.