Áder János volt köztársasági elnök leoltotta Novák Katalin volt köztársasági elnököt

Ha valaki esetleg lemaradt volna róla: Áder János volt köztársasági elnöknek megjelent egy könyve (A haza minden előtt címmel), a Mandiner pedig ennek ürügyén kérdezett is tőle, vette észre a Telex. A kérdések közt szerepelt például ez a keményebb darab is:
„Lassan két esztendeje, hogy az utódja elnöki ciklusa váratlanul, idő előtt befejeződött a kegyelmi ügy miatt. Ha köztársasági elnökként ön elé kerül ugyanaz a dokumentum, miként döntött volna?”
Áder kezdésként felidézte, hogy regnálása 10 évében több mint 6000 kegyelmi ügyet kellett elbírálnia, ezek közt volt Geréb Ágnesé is, ahol nagy volt rajta a nyomás, hogy adjon kegyelmet a szülész-nőgyógyász bábának. Végül a bírósági ítélet után döntött úgy, hogy kegyelmet ad Gerébnek, aki viszont még sokáig nem gyakorolhatta a hivatását. Arról is beszélt, hogy többször is elnöki kegyelemben részesített halálos beteg elítélteket, hogy el tudjanak búcsúzni a szeretteiktől és „a lehetőségekhez képest méltósággal” távozhassanak. Szerinte ahhoz, hogy egy köztársasági elnök ilyen helyzetekben jól döntsön, kiváló kollégákra és időre van szükség, előbbire azért, hogy megfelelően előkészítsék a döntéshozatalt, utóbbira meg azért, hogy minden szempont jól át legyen gondolva
És ezután jött a lényeg:
„Nem véletlen, hogy tíz év alatt az említett esethez hasonló nem fordult elő velem. Nem azért, mert annyira okos vagyok, hanem azért, mert a kollégáim tették a dolgukat, megóvtak attól, hogy ilyen helyzetbe kerüljek.”
Érdemes megemlíteni: azt a mai napig nem tudjuk, hogy Novák Katalin miért adott kegyelmet Kónya Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, akit azért ítéltek el, mert segített eltussolni felettese, Vásárhelyi János pedofil bűncselekményeit. A kegyelmi ügybe Novák mellett Varga Judit igazságügyi miniszter is belebukott, ám az abban eljáró Balog Zoltán például a mai napig nem adott egyenes választ arra, hogy miért volt számára fontos kijárni ezt a kegyelmet, mint ahogy arra sem válaszolt egyszer sem, hogy miniszterként miért nem tett semmit Vásárhelyi ügyében, amikor erre lehetősége lett volna, és miért kapott az igazgató állami kitüntetést a minisztériumától. Aztán októberben Lázár János miniszter egy fórumon újraírta a kegyelmi ügy történetét, Orbánnak is ellentmondva ezzel.
Novák Katalin idén nyáron arról panaszkodott egy temesvári pódiumbeszélgetésen, hogy pokoli másfél éve volt.
Lázár János új verziót dobott be az eddigi kormányzati magyarázathoz képest: szerinte Varga Judit elkeveredett papírokkal magyarázta, miért írta alá K. Endre kegyelmét. Orbán Viktor viszont eddig az alkotmányos szokásjogról beszélt.
Titkársága közben még csak azt sem árulja el, pontosan mit csinál a volt köztársasági elnök.