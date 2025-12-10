Már készül a papír az amerikai pénzügyi védőpajzsról

A rendőrség veszi át az ország öt javító- és nevelőintézetét.

Ha az EU Magyarországot kihagyja az orosz olaj- és gázszállítás megtiltásáról szóló döntésből, akkor bíróságon támadjuk meg.

Az államkincstár nem tolja a csőd felé Budapestet.

Ez történt a szerdai kormányinfón.

Jövő hét csütörtökön és pénteken EU-csúcs lesz Brüsszelben, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szerda reggeli kormányinfón. Küszöbön a migrációs paktum végrehajtása, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy válsághelyzetben korlátlanul oszthatják el a migránsokat. Magyarország a paktumot nem hajtja végre, mivel korábban volt már egy népszavazás, ahol a betelepítést elutasítottuk.

Az EU asztalán van egy másik, Gulyás szerint magyarellenes javaslat. Ez meg akarja tiltani az orosz olaj- és földgázszállítást. Ha kihagyják a döntésből Magyarországot, akkor bíróságon támadjuk meg a döntést.

Egy atomerőmű méretének megfelelő képesség áll napenergia révén a rendelkezésünkre. A napenergia viszont csak napsütéses időben áll rendelkezésre. Emiatt tárolni kell a napenergia, ehhez egy 100 milliárdos lakossági pályázatot hirdetett meg a kormány. A jelenlegi árak mellett 3,2 millió forintba kerül egy ilyen rendszer.

Gulyás Gergely Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az M86-87-es utat koncessziós formában fejleszti a kormány.

A kormány januárban írja ki a koncessziós pályázatot a repülőtéri gyorsvasútra. A beruházás hat év alatt készül el, a vonatok 5-10 percenként közlekednek majd a Nyugati pályaudvar és a reptér között, a jegyár 3 ezer forint körül lesz.

Rendőrök veszik át a javító- és nevelőintézeteket

A belügyminiszter tájékoztatta a kormányt a Szőlő utcai nyomozás állásáról. Miután az ügy tálalása Gulyás szerint politikai célzatú, ezért a miniszterelnökséget vezető miniszter egyértelművé akarja tenni: ez nem árvaház, hanem fiatalkorúak börtöne. Rablás, szexuális erőszak, terrorcselekmény, lopás, súlyos testi sértés, zsarolás, kábítószer-kereskedelem, garázdaság miatt vannak itt az elítéltek.

A kormány arról döntött, hogy az ilyen típusú a nevelőintézeteket a rendőrség felügyelete alá helyezik.

Gulyás szerint a kormány nem tudott arról, hogy ilyen esetek történnek állami intézményekben.

Az ügyben a kormányinfón elhangzottakról itt írtunk.

Most akkor van védőpajzs vagy nincs?

Gulyás Gergelyt megkérdezték arról, hogy mi a helyzet az amerikai pénzügyi védőpajzsról, amiről Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta a Politicónak, hogy nem létezik.

A miniszter szerint a riporter konkrét kérdést tett fel arról, van-e 20 milliárd dolláros megállapodás a pénzügyi védőpajzsról. Gulyás szerint Magyarország soha nem mondott olyat, hogy ilyen védőpajzs létezik. A washingtoni megállapodások szóbeliek voltak, amiket aztán megtárgyalnak, és írásba foglalnak. Itt is erről van szó.

Isztambultól Tiszaburáig

Takács Péter káromkodásáról. Az államtitkár a stílus miatt elnézést kért, egyéb következmény nem lesz, bár „a politikában mindennek van következménye”. Takács egy kisgyerekes apukának válaszolt durva stílusban.

Az isztambuli egyezményről. Vitályos Esztertől a MOME-n történt erőszak kapcsán azt kérdeztük, hogy a kormány ratifikálja-e a nők elleni erőszakról szóló isztambuli egyezményt. A kormányszóvivő nemmel válaszolt, mivel vannak olyan pontjai ennek az egyezménynek, amik a kormánynak elfogadhatatlanok.

Budapest csődjéről. Az államkincstár nem tolja a csőd felé Budapestet, a fővárosnak a bevételei jóval nagyobb mértékben nőttek, mint amekkora szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie.

Vitályos Eszter egyéni indulásáról. A tavaszi országgyűlési választás jelöltállításának van egy rendje, végső soron az országos választmány dönt. A kormányszóvivő úgy tervezi, hogy indul.

Vitályos Eszter Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Magyar siker-e Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja? Igen.

Az árréstop megszüntetéséről. A kormány legutóbb három hónappal hosszabbított, ha ez lejár, a kormány értékeli a helyzetet.

A tiszaburai időközi választásról. Súlyos bűncselekmények sorozata történt, ami miatt éveket kellene börtönben tölteni az elkövetőknek. A falu harmadik időközi választását is megóvták csalás gyanúja miatt. A választást addig lehet ismételni, amíg demokratikus nem lesz.