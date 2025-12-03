Takács Péter a 444-nek: Ön szerint be kéne nyújtanom a lemondásomat?

Karácsony: Azért vagyunk itt, mert a kormány meg akarja roppantani a gerincünket

Buszgarázstól a Karmelitáig követtük a hétfői eseményeket a fővárosban: a tét az volt, hogy Budapest januártól fizetésképtelenné válhat. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely csak hárítja a felelősséget, míg a főpolgármester szerint „a kormány okozta a problémát és neki kell megoldania”.