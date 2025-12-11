A 27 éves, rasszista, incel, keresztény Nick Fuentes 2 órán át vitázott a 60 éves, konzervatív Piers Morgannel

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A 27 éves, részben mexikói származású Nick Fuentes az egyik arca annak a neonáci mozgalomnak, ami igyekszik elfoglalni az amerikai Republikánus Pártot. A mezőnyében kifejezetten tehetséges szónoknak és kommunikátornak számító chicagói férfi évek óta olyan szélsőséges, a szó klasszikusabb értelmében náci eszméket terjeszt – sokáig a szülei pincéjében található szobájából sugárzott, hosszú élő videóközvetítésekben – a kornak és a viralitási követelményeknek megfelelően időnként duplacsavaros iróniába csomagolva (például: „nőkkel szexelni buziság”), mint hogy „Hitler kibaszottul menő volt”, „a holokauszt kamu”, „a nők fogják be a kibaszott pofájukat” és „a feketéket többnyire börtönbe kéne zárni”. Erről a belháborúról és Fuentes felemelkedéséről néhány hete hosszan írtunk.

Nick Fuentes a héten a Piers Morgan Uncensored vendégeként egy 2 órás vitát nyomott le, és a shitshow nagyon szépen megmutatta, mekkora világ választja el egymástól a fiatal, ultraaltrightos újmédia-sztárt és a magát régi vágású liberálisnak tartó – de azért inkább konzervatív, jobboldali – 60 éves brit tévést. (Piers Morgant egyébként kb. a politikai viták Jerry Springerjének is szokták nevezni, mert mostanában a csatornáján nagyrészt olyan videók vannak, amikben a szélsőségesen ellentétes meghívottak az interneten keresztül ordibálnak egymással, és az egész valami hangzatos címmel van eladva, tehát egyfajta extrémebb Csatt 2-ről van szó.)

Az adást már több mint 3,5 millióan nézték meg, ezt foglaljuk most össze hosszan, hogy érthető legyen, hol tartanak a szélsőséges nézetekben az egyik legfelkapottabb újmédia-sztárt követő fiatal republikánusok.

Forrás

Piers Morgan azzal kezdte, hogy sokak szerint Fuentesszel szóba sem kéne állni, de hát hiába tiltották le már nagyjából minden, magát tisztességesnek láttatni akaró közösségimédia-platformról, a népszerűségén semmit sem rontott, hogy újabb és újabb szolgáltatókhoz kellett átmenekülnie (most éppen a Rumble-ön van), ő az élő példája annak, hogy a deplatforming, a mindenhonnan letiltás nem működik. Morgan azt mondta, nem akarja lerohanni és támadni Fuentest, ehelyett meg akarja érteni, hogy ki ő valójában, és mik a céljai.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld szélsőjobboldal piers morgan piers morgan uncensored közéleti vita vita republikánus párt politikai vita neonáci amerikai szélsőjobboldal usa nick fuentes nácizmus incel
Kapcsolódó cikkek

Jól haladnak a neonácik az amerikai Republikánus Párt elfoglalásával

Charlie Kirk meghalt, Trump néhány év múlva lelép. Az amerikai jobboldal vezetésére többen is pályáznak, és most kiderült, hogy a Hitlerért rajongó, rasszista gyökér Nick Fuentesnek kifejezetten jók az esélyei. Már Orbánék amerikai összekötője is kétségbe van esve.

Bede Márton
külföld

Magyarország 10 legjobb közéleti vitaműsora

Végtelen megmondások elemzőfüggőknek, véleményvezér-junkie-knak és a színvonalas közéleti viták szerelmeseinek. Meghallgattuk az összes Véleményt, hogy neked csak a legjobbakat kelljen!

Herczeg Márk
POLITIKA

Az újmédia sikere: a Paramount megveszi a Free Presst, Bari Weiss lesz a CBS News főszerkesztője

2021-ben a New York Timest a feleségével együtt elhagyó újságírónő kétszemélyes hírlevelet indított, ez lett belőle. De az kérdés, mit tud kezdeni a legnézettebb amerikai tévécsatorna hírszerkesztőjeként.

Szily László
Média

Kanye West kiviharzott az élő adásból, amikor felmerült, mit jelent az, hogy „ők”

Kanye West antiszemita ámokfutása egyre bizarrabb fordulatokat vesz.

plankog
Média

Holokamu: 8 betűért 1 év börtön

Az a társadalom, amelyik börtönbe zárja a hülyéit, saját magával tol ki. Free Juhos Norbert!

anarki
jog

A szürke ötven árnyalatában a 41. percben dugnak először

És ezzel minden fontos információt elmondtunk a bestseller moziváltozatáról. Mégis sok embernek tetszhet ez a szörnyű film. Kigyűjtöttük a szexbotránykönyvfilm összes erotikus jelenetét (nem tartott sokáig).

Herczeg Márk
FILM

Kanye West egy holokauszttagadó, rasszista incelt vitt magával vacsorázni Trumphoz

Nick Fuentes fogadása még a volt elnök több szövetségesének is sok volt.

Herczeg Márk
botrány

Wellnessinfluenszerekkel terelné vissza a nőket a konyhába az amerikai jobboldal

Összehangolt médiastratégia keretében megjelentek a női influenszerek, akik bulvárhírekbe és életmódtanácsokba csomagolva hibáztatják a feminizmust a nők összes problémájáért. A taktika egyelőre nagyon hatékonyan működik.

Inkei Bence
külföld

Orbán nyilvánvaló hazugságot terjeszt arról, hogy 2020-ban csalással vették el Trumptól a „megnyert” elnökséget

Amerikában alaposan utánajártak már annak, hogy Trump hazudik, amikor azt állítja: a demokraták csalással nyertek.

Herczeg Márk
külföld