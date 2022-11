Kanye West egy holokauszt-tagadó, rasszista incelt vitt magával vacsorázni Trumphoz

Donald J. Trump volt amerikai elnök múlt kedd este Nick Fuentesszel, egy hangos antiszemita és rasszista, holokauszttagadó, saját bevallása szerint incel véleményvezérrel vacsorázott floridai privát klubjában – írta meg a New York Times, miután pénteken Trump tanácsadói elismerték a történteket.

A vacsorán ott volt Kanye West is, akit korábban szintén elítéltek már antiszemita és egyéb, botrányos kijelentései miatt. A tanácsadók elmondták, hogy Kanye West vitte magával Fuentest a Mar-a-Lago klubba.

photo_camera Kanye West 2019. november 7-én New Yorkban. Fotó: BRAD BARKET/Getty Images via AFP

Az elmúlt években a 24 éves, magát keresztény nacionalistának tartó Fuentes közismert lett a szélsőjobboldalon, és olyan republikánus törvényhozókkal ápolt kapcsolatot, mint Marjorie Taylor Greene georgiai képviselő és Paul Gosar arizonai képviselő. Leginkább azzal lett ismert, hogy a szélsőjobboldaliak éves gyűlését, az America First Political Action Conference-t vezette.

A holokauszttagadó és gátlástalanul rasszista Fuentes nyíltan gyűlöletkeltő nyelvezetet használ a podcastjében, és az elmúlt hetekben azt sürgette, hogy küldjék be a katonaságot a feketék környékére, és követelte azt is, hogy a zsidók hagyják el az országot – írja a New York Times. Fuentes tényleg keményen antiszemita, csak néhány szövege álljon itt:

Sőt, Fuentes még incelnek is tartja magát, állítólag csak egyszer csókolózott lánnyal, és többé nem is akar – bár ezen a téren (is) összevissza beszél, és sokan még azzal is megvádolták, hogy fakecel.

A pénteki nyilatkozatában Trump közölte: „Kanye West nagyon szerette volna meglátogatni Mar-a-Lagót. A vacsoratalálkozónkat csak Kanye és én terveztük, de ő egy olyan vendéggel érkezett, akivel én sosem találkoztam, és akiről semmit sem tudtam.” A nyilatkozat semmit sem mondott Fuentes nézeteiről, egy későbbi poszt szerint a vacsora gyors és eseménytelen volt. (Bár Kanye West szerint Trump üvöltözni kezdett vele, amikor a rapper bejelentette, hogy ő is elindul az elnökválasztáson.)

Egy friss Guardian-cikk szerint elképzelhető, hogy Trump nem nagyon akar beszólni Fuentesnek, mert az nem tetszene a radikális táborának, de még azt sem lehet kizárni, hogy a volt elnök nem tudta, kivel állított be Kanye West. Mindenesetre beszédes az is, ha csak az derül ki ebből, milyen állapotok vannak azon a helyen, ahova Trump a Fehér házból elhozott anyagokat vitte magával.

photo_camera Nick Fuentes 2017. május 9-én. Fotó: WILLIAM EDWARDS/AFP

A Fehér Ház szombaton elítélte Trumpot, amiért találkozott Fuentesszel, de még olyan trumpisták is kritizálták Fuentes fogadását, mint Chris Christie és David M. Friedman.

2021. január 6-án az America First szélsőjobboldali, rasszista ifjúsági csoportját vezető Fuentes tüntetett Trump mellett a Capitoliumnál is. Másnap Fuentes azt írta a Twitteren, hogy a Capitolium elleni támadás „fantasztikus [awesome] volt, és nem fogok úgy tenni, mintha nem az lett volna”.