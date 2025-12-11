Az Európai Bizottság a magyar vétó ellenére is folytatja a technikai egyeztetéseket az ukrán csatlakozásról

Az Európai Unió az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának Lvivben tartott informális ülésén bejelentette, hogy új, technikai jellegű egyeztetési folyamatot indít Ukrajnával, ami nem esik magyar vétó alá. Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Orbán Viktor kormánya nem oldotta fel a blokádot, ami arra kényszerítette a többi európai államot, hogy megkerüljék azt. Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere, Bóka János nem vett részt a kétnapos lvivi találkozón, amelyet Dánia szervezett a dán EU-elnökség utolsó heteiben.

Marie Bjerre és Marta Kos Fotó: OLENA ZNAK/Anadolu via AFP

„Sokunk számára csalódás, hogy nem tudtuk formálisan megnyitni az első klasztert, de nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült egy technikaibb megközelítést alkalmaznunk – egy előrehozott folyamatot. Ma megerősítettük ezt az új megközelítést, és a következő elnökség, a ciprusi elnökség folytatni tudja ezt… Ez azt jelenti, hogy az Ukrajnával való bővítési folyamat nincs leállva” – mondta Bjerre. Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa megerősítette, hogy Ukrajna és az EU mostantól olyan technikai folyamatba lépett, ami nem akadályozható a magyar vétóval.

Bjerre tisztázta, hogy ez a megoldás lényegében a magyar vétó ideiglenes megkerülését jelenti. A tárgyalási fejezetek lezárásához továbbra is az összes uniós tagállam egyhangú hozzájárulása szükséges, amit nem lehet kikerülni: „A bővítési eljárások egyhangúságot igényelnek a tárgyalási klaszterek megnyitásához. Nem tudtuk feloldani a blokádot, de más megközelítést alkalmaztunk… Bár formálisan továbbra is blokkolva van, Ukrajna mégis képes előrehaladni minden szükséges technikai munkával. És ha majd feloldják a blokádot – és én elég magabiztos vagyok, hogy fel fogják –, akkor nagyon gyorsan meg tudjuk nyitni és le is tudjuk zárni ezeket a tárgyalási klasztereket.” (Pravda/Kyiv Independent)