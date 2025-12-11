Az ukránok azt állítják, először mértek csapást a Kaszpi-tengernél lévő orosz olajmezőre

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) azt állítja, hogy nagy hatótávolságú drónjai csapást mértek a Lukoil oroszországi, Filanovszkijról elnevezett olajmezejére. Az ukrán titkosszolgálat szerint a Kaszpi-tengernél található platformot legalább négy találat érte, és a támadás következtében több mint 20 olaj- és gázkútnál állt le a termelés. A Lukoil egyelőre nem kommentálta a támadást.

Ha igaz az ukránok állítása, ez az első alkalom, hogy Ukrajna olyan célpontra mért csapást, ami a Kaszpi-tengeren folyó olajkitermeléshez kötődik. A Kaszpi-tenger több mint 700 kilométerre van Ukrajnától.

Orosz olajplatform a Kaszpi-tengeren Fotó: MIKHAIL MORDASOV/AFP

A 2005-ben felfedezett, Vlagyimir Putyin által átadott Filanovszkij-olajmező Oroszország egyik legnagyobb feltárt olajmezeje, 129 millió tonna kőolaj- és 30 milliárd köbméter földgáz-készlettel. A mezőn kitermelt nyersanyagot a Kaszpi Csővezeték Konzorciumon keresztül exportálják. (via Reuters)