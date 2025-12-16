444 kalendárium #16: Kincstárépületen, műemléki ingatlanon és Kósa Lajoson keresztül kutattunk az MNB-s milliárdok után

444
Arról, hogy az MNB alapítványai körül nincsenek rendben a dolgok, több mint tíz éve írunk. Az elmúlt tíz évben bemutattuk a Matolcsy-család köreinek egészen obszcén gazdagodását, ami olyan leplezetlen volt, hogy az állítólag már a NER-en belül is volt, akinek szemet szúrt.

2025-ben aztán szintet lépett a sztori: Matolcsy György távozása után az Állami Számvevőszék százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztést állapított meg, a rendőrség pedig hűtlen kezelés miatt kezdett nyomozni.

Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb politikai- és bűnügye bontakozott ki az MNB körül, aminek idén számos egészen elképesztő száláról (és a Matolcsyék körüli egyéb ügyekről) írt cikket idén Székely Sarolta és Haász János a 444-en.

Az üggyel kapcsolatban Windisch Judit megkérdezte Kósa Lajost, hogyan értékeli egykori legendás törvényjavaslatát arról, hogy az alapítványi pénz nem közpénz:

Forrás

És interjút készített az ügyről jelentést készítő Állami Számvevőszék vezetőjével, Windisch Lászlóval, aki többek között arról beszélt a 444-nek: olyan szakmaiatlan és döntésre alkalmatlan előterjesztést még nem nagyon látott, mint amivel egy 200 milliárdos befektetésről döntöttek.

444 mnb kósa lajos matolcsy ádám mnb alapítványok száraz istván Matolcsy György 444 kalendárium
