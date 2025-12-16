Az EU visszatáncol a belső égésű motorok teljes betiltásából

Az eddigi 100 százalék helyett az Európai Bizottság (EB) keddi javaslata alapján a benzin- és dízelautók gyártásának már csak a 90 százalékát kell elengednie az európai gyártóknak 2035-ig – írja a Guardian.

Cserébe az EB elvárja, hogy a nem szén-dioxid-semleges termékek esetében más módszerekkel csökkentsék a környezetromboló hatásokat - például bioüzemanyaggal vagy környezetbarátabb, európai acél használatával.

Német autógyár Fotó: BERND WEISSBROD/dpa Picture-Alliance via AFP

A jelenlegi jogszabályok alapján a gyártóknak 2035-ig kellett volna biztosítaniuk, hogy az általuk készített minden autó és kisteherautó kibocsátásmentes legyen. Az új javaslattal az EB lehetővé tenné a hibrid autók, de akár valamennyi belső égésű motor gyártását is.

Enyhül az elektromos kisteherautókra vonatkozó célkitűzés is: eredetileg 2030-ig 50 százalékkal kellett volna csökkenteni a belsőégésű motorral felszerelt kisteherautók gyártását, a döntés után ez a szám 40 százalékra csökkent.

A Guardian szerint a javaslat Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, valamint az európai autóipar lobbizásának eredménye. Az ipari szereplők azzal érveltek, hogy az eredeti tervekhez képest nehezebben ment az átállás az elektromos járművekre.

Ahhoz, hogy a javaslatból döntés lehessen, az Európai Parlamentnek is támogatnia kell azt. A Zöld Párt máris elítélte a javaslatot, mondván, a kibocsátás csökkentését célzó jogszabályok kivéreztetése zajlik.