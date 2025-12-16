Az év végén 400 milliárd forintnyi uniós támogatást bukik el Magyarország

Az év végével egymilliárd euró, azaz mintegy 400 milliárd forintnyi Magyarországnak járó uniós támogatást veszítünk el – írja a Népszava. A fejlesztési pénzek egy részét ugyanis csak bizonyos határidőig lehetett volna lehívni, de a korrupciós kockázat miatt ezt Magyarország nem tudja megtenni. Amit 2023-ban kellett volna elkölteni itthoni fejlesztésekre, visszavonják az EU központi költségvetésébe.

Alapjogi és jogállamisági aggályok miatt 2022 végén 18 milliárd eurónyi uniós forrást fagyasztottak be. A szegényebb régióknak járó uniós forrásokból, vagyis kohéziós pénzekből 6,3 milliárd eurót tart vissza az Európai Bizottság, elsősorban korrupcióellenes és átláthatósági reformok hiánya miatt.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A kohéziós pénzeknél az EU hétéves költségvetésén belül az elszámolást évekre lebontják. Az operatív programok egyes elemeit például konkrét támogatásokat, amiket a kis- és közepes vállalkozások kapnak a programokon belül) a kormány megelőlegez, és utólag ad be kifizetési kérelmet az Európai Bizottságnak. Csakhogy a kohéziós források lehívását az úgynevezett „N+2 szabály” korlátozza, az adott évre tervezett kiadásokat legkésőbb két évvel később lehet elszámolni.

Emiatt már tavaly is elveszett mintegy egymilliárd euró, és a mostani veszteséggel együtt a befagyasztott fejlesztési pénzek közel egyharmada végleg elúszott, még akkor is, ha a jövőben minden uniós feltétel teljesülne.

A helyzet jövőre rosszabb lehet, a koronavírus-járvány utáni úgynevezett helyreállítási pénzekből Magyarországnak hozzávetőleg 10,4 milliárd euró járna, de ezt csak 2026 augusztusáig lehetne lehívni. Ehhez sem fér hozzá a kormány addig, ameddig nem felelünk meg az elvárásoknak. Ráadásul azt a 920 millió eurót, amit ebből a pénzből előlegként megkaptunk, azt is vissza kell majd fizetni.