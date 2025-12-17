444 kalendárium #17: A kormányinfón arról kérdezünk, amiről valóban érdemes

A kormányinfó a NER nyilvánosságának sajátos intézménye. Egyfelől politikai színház, ahol az idő nagy részét a propagandakérdések teszik ki – másfelől viszont sokszor valódi lehetőség, hogy a valóban érdemi ügyekkel kapcsolatban fel lehessen tenni a kérdéseket, majd a visszakérdezéseket is.
Mi minden alkalommal, amikor szót kapunk, arra törekszünk, hogy a legfontosabb ügyekre kérdezzünk rá, legyen szó a Szőlő utcai bűnügyről, a miniszterelnök családjának meggazdagodásáról vagy épp magánrepülős útjainak részleteiről, vagy akár a közpénzből folytatott, pártszempontok mentél indított nemzeti konzultációról.
A 444 két leggyakoribb kérdezője Herczeg Márk és Jelinek Anna, az emlékezetes idei kormányinfók között pedig ajánljuk például a következőket:
A 444 kérdéseire ismerték el egy nyári kormányinfó után, hogy Juhász Péter Pál elsőre átment az életvitel-vizsgálaton, itt mondta el Gulyás Gergely, hogy szerinte teljesen természetes, hogy Orbán Viktor kollégái munkaidőben elkísérik a magánrepülővel nyaralásra utazó Orbán Viktort, és egy jachton írnak kampányprogramot, és itt mondták el azt is, hogy nem tudták, milyen bántalmazások folytak a Szőlő utcában. És olyan kormányinfó is volt, ami után az utcán kezdte el vegzálni Herczeg Márkot a szélsőjobboldali hőzöngő, Bede Zsolt, mert kollégánk megkérdezte Gulyás Gergelyt, mit keresett a Digitális Polgári Körök eseményén.
Gulyás Gergely szerint az EU-ban nem sok kormány tart ilyen Kormányinfót. Hát ilyet tényleg nem tart senki.
A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek - mondta Gulyás Gergely a 444 kérdésére a megbízott igazgató által elkövetett bántalmazásokról szóló felvétel után. Bár már Orbán szerint is ki kellene vizsgálni, miért nem lépett hamarabb a rendőrség Juhász Péter Pál ügyében, a kormány szerint mégis az a jó megoldás, ha ezek az intézmények a rendőrség irányítása alá kerülnek.
Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök beosztottai a saját pénzükből fizették a magánrepülős utazásukat azért, hogy az Adrián a főnökükkel dolgozzanak. Azt is megkérdeztük, mi kellene ahhoz, hogy Szijjártó miniszter panaszt tegyen Lavrov miniszternél.
Főosztályvezetői hibának tartja a miniszter, hogy a Fidesz-kormányzás alatt ki lehetett nevezni a Budapesti Javítóintézet élére az igazgatót, akit most súlyos bűncselekmények gyanújával tartóztattak le. Hogy lesz-e most is politikai következmény, mint a kegyelmi ügy után? Erről is kérdeztünk a kormányinfón.
Mit keres a nőverő himnuszokból karriert építő Dopeman a Karmelitában? Miért támogatják Bede Zsolt meghívását? Ha a Kneecapet ki tudták tiltani, akkor Mahmúd Ahmedinezsádot miért nem? Gulyás Gergelyt kérdeztük.
Megpróbált leköpni, aztán megfenyegetett, végül nem merte kirakni az erről készített videóját.