444 kalendárium #17: A kormányinfón arról kérdezünk, amiről valóban érdemes

A kormányinfó a NER nyilvánosságának sajátos intézménye. Egyfelől politikai színház, ahol az idő nagy részét a propagandakérdések teszik ki – másfelől viszont sokszor valódi lehetőség, hogy a valóban érdemi ügyekkel kapcsolatban fel lehessen tenni a kérdéseket, majd a visszakérdezéseket is.

Mi minden alkalommal, amikor szót kapunk, arra törekszünk, hogy a legfontosabb ügyekre kérdezzünk rá, legyen szó a Szőlő utcai bűnügyről, a miniszterelnök családjának meggazdagodásáról vagy épp magánrepülős útjainak részleteiről, vagy akár a közpénzből folytatott, pártszempontok mentél indított nemzeti konzultációról.

A 444 két leggyakoribb kérdezője Herczeg Márk és Jelinek Anna, az emlékezetes idei kormányinfók között pedig ajánljuk például a következőket:

A 444 kérdéseire ismerték el egy nyári kormányinfó után, hogy Juhász Péter Pál elsőre átment az életvitel-vizsgálaton, itt mondta el Gulyás Gergely, hogy szerinte teljesen természetes, hogy Orbán Viktor kollégái munkaidőben elkísérik a magánrepülővel nyaralásra utazó Orbán Viktort, és egy jachton írnak kampányprogramot, és itt mondták el azt is, hogy nem tudták, milyen bántalmazások folytak a Szőlő utcában. És olyan kormányinfó is volt, ami után az utcán kezdte el vegzálni Herczeg Márkot a szélsőjobboldali hőzöngő, Bede Zsolt, mert kollégánk megkérdezte Gulyás Gergelyt, mit keresett a Digitális Polgári Körök eseményén.

