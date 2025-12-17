Büntetőfeljelentést tett a NAIH a tiszás adatszivárgás miatt

Büntetőfeljelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Tisza Párt adatbázisait érintő feltételezett adatvédelmi incidens, valamint az abból származó személyes és különleges adatok nyilvánosságra hozatala miatt – írja a Népszava.

Ez azután történt, hogy kedden megjelent az adatvédelmi hatóság a Tisza Párt irodájában.

A Péterfalvi Attila vezette hatóság szerint személyes és különleges adatok kerültek nyilvánosságra, két honlapon váltak hozzáférhetővé olyan adatok, amelyek közzététele miatt a rendőrséghez fordultak. Több adatvédelmi hatósági eljárást is hivatalból folytatnak, az egyikben azt vizsgálják, hogy a Tisza Párt megfelelő intézkedéseket alkalmazott-e adatbázisai védelme érdekében, egy másik pedig azokra a médiaszolgáltatókra terjed ki, amik cikkeikben linkelték a kiszivárgott adatokat megjelenítő térképet, vagy felhasználták az így nyilvánosságra került személyes és különleges adatokat.

A térképről előbb az Index számolt be, majd a Magyar Nemzet, az Origo és nagyjából a teljes kormánymédia azzal tetézte, hogy a térkép linkjét is megosztották, de miután a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) bűncselekménynek nevezte a személyes és különleges adatok felhasználását, a lapok eltüntették cikkükből a térkép linkjét.

Magyar Péter akkor, november elején felszólította mások mellett a NAIH vezetőjét, mert „most van itt az idő, hogy bizonyítsa: a hatóság nem Orbán Viktor szolgája, hanem a magyar polgárok védelmezője”.