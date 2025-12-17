Két migránsozás közt egy kis meghitt ajándékozás: így indult a Fővárosi Közgyűlés idei utolsó ülése

Fontos ülést tart éppen a Fővárosi Közgyűlés, ez az idei utolsó, nem mellesleg a jövő évi költségvetésről is dönteni fognak a képviselők.

Mielőtt azonban ennek nekiugrottak volna, ajándékoztak egyet. Aminek sajátos keretet adott a Fidesz-frakció.

Még a napirend elfogadása előtt ugyanis Karácsony Gergely főpolgármester javasolta, hogy a Fidesz egyik előterjesztését vegyék le arról, egészen pontosan a Javaslat a Migrációs és Menekültügyi Paktum végrehajtását elutasító állásfoglalásra címűt, mivel az nem kötődik Budapest mindennapjaihoz.

A javaslat szorgalmazta, hogy a közgyűlés ítélje el, „hogy a Tisza Párt Fővárosi Közgyűlésben is helyet foglaló képviselői szavazatukkal támogatták, hogy 25 millió euróval növeljék a Menekültügyi, migrációs és integrációs alapot”, és utasítsa el „az uniós »szolidaritási keret által tervezett migráns-áthelyezési és kvóta-rendszer bevezetését”, mivel „azt ellentétesnek tartja a főváros és a budapestiek

érdekeivel és az veszélyezteti Budapest közrendjét, közbiztonságát”, sőt elutasíttatott volna Budapesttel „bármilyen migráns-betelepítést, kvóta-rendszert, vagy az azzal járó kötelezettségek átvállalását”.

Szóval ezt a napirendi pontot akarta levetetni a napirendről a főpolgármester, mire a Fidesz-frakció felzúdult.

Gulyás Gergely Kristóf szerint azzal, hogy Karácsony levetné ezt a javaslatukat a napirendről, ő is „a budapestiek biztonsági ellen dolgozik”. Szécsényi Dániel felháborodását fejezte ki, mert szerinte a közgyűlésben is ülnek olyanok, akiknek a párttársai Brüsszelben megszavazták ezt a migrációs paktumot (természetesen a Tiszára gondolt), Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője pedig egyenesen arra kérte Karácsonyt, hogy „ennyire nagy léptekkel ne próbálja már meg védeni a Tiszát”, és hogy „ne vegye el a lehetőséget a budapestiektől, hogy hallhassák a Tisza álláspontját a kérdésben”.

Szepesfalvy Anna mindenkinek boldog karácsonyt kívánt, „csak annak nem, aki relativizálja az emberek szenvedését”. A fideszes képviselő is a Tiszának címezte a szavait, felidézve Barna Judit korábbi ülésen elmondott szavait, miszerint a Fidesz „nem létező migránsokkal” riogat, majd azzal folytatta:

„Senki nem tiltja meg önöknek, hogy lefolytassák ezt a vitát. Önök gyávák... Legyenek bátorak.” (Ezt a mondást Szepesfalvy egyébként Magyar Péternek titulálta, bár tulajdonképpen Mészáros Lőrinc szállóigéje, Magyar a Ne féljetek szlogent szokta használni)

Végül a közgyűlés többsége úgy döntött (a 10 fős Fidesz-frakciót leszámítva), hogy a javaslatot leveszik a napirendről.

Ezután jött a karácsonyi ajándékozás. Mivel mindenkit ez izgat a legjobban itt van néhány ajándék:

Karácsony Gergely Tüttő Katát ajándékozta meg, egy oklevelet adott neki, amelyben tiszteletbeli főpolgármester-helyettesi címet adott neki (Tüttőt az előző közgyűlésen Karácsony javasolta főpolgármester-helyettesnek, de a javaslatot a képviselők nagy többséggel leszavazták).

Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony Gergelyt a tiszás Molnár Dániel húzta, Krasznahorkai László korábbi, Rombolás és bánat az Ég alatt című művének átdolgozott kiadását kapta.

Vitézy Dávidot Szentkirályi Alexandra húzta, egy Lázár-mörcsöt adott neki, a Lázárral sokat meccselő Vitézy örült neki, bár - mint mondta - „kicsit fafejű”.

Fotó: Németh Dániel/444

Radics Béla az újpesti alpolgármestert, Déri Tibort lepte meg - egy Fradi-pólóval.

Fotó: Németh Dániel/444

Déri viszont a fideszes Böjthe Pétert húzta, és egy zebrát adott neki. Mármint egy állatkerti zebrát fogadott neki örökbe. Funfact: Böjthe Péter és a Fidesz-frakció is nevetett.

Baranyi Krisztina Szepesfalvy Annától egy Orbán Viktor által dedikált Budapest-albumot kapott, ki is használta az alkalmat, hogy meghívja a miniszterelnököt egy közös vacsorára a főpolgármesterrel, „ahol tisztázhatnánk, hogyan kerüli el Budapest a csődöt, amit a kormány törvénysértő megvonásai okoznak.”

Fotó: Németh Dániel/444

Íme az aláírás és a meghívás:

A karácsonyi ajándékozást már tavaly is behozó Kutyapárt képviselője, Döme Zsuzsanna a legutóbbi ülésen szomorúságának adott hangot, miszerint ő tavaly csak képeslapot kapott, és reményét fejezte ki, hogy idén ennél ötletesebb ajándékokkal lepik majd meg egymást a képviselők. Örömhír: őt Gulyás Gergely Kristóf húzta, aki természetesen adott neki képeslapot is, de mást is.

És így tovább. A karácsonyi ajándékozás után viszont viszonylag hamar visszatértünk a mindennapi daráláshoz.

Kiss Ambrus, Karácsony Gergely és Számadó Tamás (itt még) ünnepi hangulatban. Fotó: Németh Dániel/444

Elsőként Szentkirályi Alexandra kért szót, napirend előtti felszólalását azzal kezdte, hogy bár meghitt pillanatokat éltünk át, és nagyon örül az ajándékának (a tiszás Procher Áron ajándékozta meg, sajnos nem derült ki, hogy mivel), de hát hamarosan jön a karácsony, és a karácsonyi ünnepet beárnyékolja a migrációs kérdés.

Fotó: Németh Dániel/444

Innentől mindenki el tudja képzelni, hogyan zajlott a diskurzus.

(Természetesen hamarosan beszámolunk az érdemi történésekről is).