„Ő vette át a pénzt, és ő állt közelebbi kontaktban a lányokkal” – egy javítóintézetis fiú azt állítja, évekkel ezelőtt szólt Juhász Péter Pál ügyeiről a nevelőinek

„Aisah nekem annyit mondott el erről, hogy ő vette át a pénzt, és hogy ő állt közelebbi kontaktban a lányokkal. Tehát a Juhász Péter Pál próbálta magát fedni, hogy ő ebből kimarad, de mégis tud mindent. Én ezt így tudtam összerakni”

– mondta Juhász Péter Juhi legújabb videójában Czener Krisztián, volt javítóintézetis fiú.

Czener azt állítja, hogy a nagykanizsai javítóintézet lakójaként bizalmi kapcsolatba került az akkori megbízott igazgató, Juhász Péter Pál élettársával, Zamira Aisah Tiarával, aki elárulta neki, hogy az igazgató „több lányt prostitúció céljából tart maga mellett”, akiket „apartmanokba, szállodákba visz ki, és pénzkeresési célból tartja őket”.

Czener szerint ezzel szembesítette Juhászt is, aki azt felelte, hogy ez rágalmazás. Nem sokkal később elmondása szerint Czenert áthelyezték a Debreceni Javítóintézetbe, ahol mindezt elmondta egy nevelőjének, valamint az otthon igazgatójának, és a helyettesének, akik nem hittek neki, azt mondták, hazudik, ha pedig nem, akkor „jelezni fogják valakinek, akik ezt el tudják bírálni”. Végül a fiú szerint nem jelentették, amit mondott nekik.

A helyettes az a Varga László Balázs volt, akit nemrég kineveztek a Szőlő utcai javító igazgatójának, de hamar le is mondott, az igazgató pedig Kocsis Éva. Mindez 2023-ban történt, két évvel Juhász letartóztatása, és másfél évvel az ellene induló nyomozás előtt.

Nem ez az egyetlen eset, amikor Juhászról vagy az élettársáról évekkel a letartóztatása előtt valaki jelzést tesz, mégsem történik semmi. 2013-ban Juhász élettársát külön megnevezte egy feljelentésben egy budapesti gyerekotthon igazgatója, mert azt gondolta, vele tölti az idejét az otthon egyik szökésben lévő, 13 éves lakója. Erről hivatalos dokumentumok alapján októberben írt a 444.

A 2010-es évek közepén pedig két gyermekvédelmi vezető és gyermekvédelmi gyámok egy rendőrnek mondták el, hogy Juhász és az élettársa a bizalmába férkőznek szakellátásban lévő gyerekeknek, és bújtatják őket. Utóbbi bejelentésnek sem lett következménye, a rendőr nem jelentkezett többet. Erről először júniusban írtunk.

Czener szerint azért helyezték át a Debreceni Javítóintézetbe, mert az igazgató élettársa (aki idén május óta szintén letartóztatásban van) és közte érzelmi viszony alakult ki, amiért Juhász meg akarta büntetni.

Fotó: YouTube

Juhász élettársa fontos szerepet játszott a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített fiatal lányokkal való kapcsolat kialakításában. Ezeket a lányokat Aisah hálózta be, egyikük történetét hivatalos dokumentumok alapján két cikkben rekonstruáltuk (Juhász élettársa A. néven szerepel ezekben a cikkekben). Ezekből kiderül, hogy a lányt Juhász már 2012-ben, 12 éves korában ismerte, amikor a lány még az édesanyjával élt.

Czener Juhász Péter Juhi videójában azt is elmondta, hogy Juhász Péter Pál kérésére a Debreceni Javítóintézetben nem kapott meg olyan kedvezményeket, amik normális esetben minden fogvatartottnak-neveltnek járnak.

A Jelen a hétvégén részletesen írt arról, hogy a Debreceni Javítóintézet korábbi igazgatóhelyetteseként Varga László Balázsnak több kérdéses ügye is lehetett. Többek között írtak Czener történetéről is. Varga december 17-én mondott le a Szőlő utcai javítóban betöltött megbízott igazgatói posztjáról, egy héttel a bejelentése után.

A Szőlő utcai ügyet legutóbb ebben a cikkben foglaltuk össze.