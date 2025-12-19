A Földközi-tengerre is kiterjedt a drónháború

Korábban nem látott távolságban, a Földközi-tenger déli részén, a líbiai partok közelében támadtak meg ukrán drónok egy orosz tankert. Az orosz árnyékflottába tartozó olajszállító az ukrán források szerint „kritikus sérüléseket szenvedett, és nem használható rendeltetésszerűen” - írja a Guardian.

Az ukránok valószínűleg a Quendil nevű tartályhajót lőtték ki, ami éppen üresen haladt Szuezből Líbia felé. Egyes hírek azt állították, hogy a fedélzeten az orosz katonai titkosszolgálat, a GRU magas rangú vezetői is tartózkodtak, de erről később sem jött megerősítés.

A hajót ért támadás állítólagos képei:

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szivárogtatásai „új, példa nélküli különleges műveletről” szólnak, ami többlépcsős felkészülést igényelt. Arról nem árultak el részleteket, hogy honnan indították és melyik országok légterén keresztül repültek az ukrán drónok az afrikai partok mellé.

Az ukránok az árnyékflottába tartozó orosz tartályhajókat legitim háborús célpontnak tekintik, mondván, azokat a szankciók megkerülésére és a háború finanszírozására használják. November végén a Fekete-tengeren a török partok közelében támadtak meg hasonló módon két orosz tankert, amire az oroszok újra fokozták a Fekete-tengeren a polgári hajók elleni támadásokat is - a drónakciókat azonban most először terjesztették ki a felek a Földközi-tengerre is.

Pénteken Putyin a monstre éves televíziós showműsorában azt mondta, Oroszország válaszolni fog a tankerei elleni ukrán támadásokra, és azzal fenyegetőzött, hogy megszakítja Ukrajna hozzáférését a Fekete-tengerhez.