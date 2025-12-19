Karácsony májusban menesztette a bűnözők közé keveredett BKV-vezért, de ő visszamászhatott az ablakon

Miközben Győrben éppen a Nagymester néven futó F. Zsolt és bűnszervezete ügyét tárgyalták, addig Budapesten a BKV vezetősége ünnepi rendezvényen fogadta Bolla Tibort, akinek pont azért kellett májusban, 13 év után, távoznia, mert kiderítettük, hogy szoros kapcsolatban áll a Nagymesterrel. A Nagymester szervezetének több tagja is arról vallott a nyomozóknak, hogy a szervezet „elsődleges célja a »közpénzek lenyúlása« volt„, az egyik kiemelten fontos fejős tehén pedig a BKV volt.
Takács Péter, a BKV jelenlegi vezérigazgatója december 18-án csütörtökön délben tartotta meg a szokásos évbúcsúztató ünnepséget a BKV Előre pálya tanácstermében. Az eseményen a közlekedési vállalat vezetősége szokott résztvenni, ahol az aktuális főnök értékeli az elmúlt évet.
Az idei eseményre meglepetésvendég érkezett: Bolla Tibor, akit májusban azonnali hatállyal menesztett Karácsony Gergely. Ez volt az indokolás:
„Felmentettem tisztségéből Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját. A fővárosi cégvezetőknek nem pusztán jogszerűen kell eljárniuk, de nem adhatnak okot olyan látszatra sem, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolt alakokkal mutatkoznak. A reggel megjelent sajtócikkben foglaltakról igazoló jelentést kértem a BKV vezérigazgatójától, a válasza nem tudott eloszlatni minden kétséget.”
Bolla Tibort a BKV Előre pálya kocsibehajtójánál a biztonsági igazgató egyik embere várta. Érkezéskor sikerült rákérdeznünk, hogy mit keres a BKV vezetőségi eseményén, ha már nem dolgozik a BKV-nál:
Bolla Tibor azt mondta a 444-nek, hogy az utóda, Dr. Takács Péter hívta meg „beszélgetni”. Arra kérdésre, hogy egy BKV vezetőségi eseményre miért hívnak meg valakit, akit korábban botrányos körülmények között menesztettek, azt válaszolta, hogy nincs kitiltva a BKV rendezvényeiről. Információink szerint Bolla Tibor a távozása után is hatással van a BKV ügyeire. Ezt ő tagadja.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Bolla Tibor a kurzusváltást is túlélve, 13 éve vezeti a BKV-t, közben rejtve szoros szálak fűzik egy bűnszervezethez, ami éveken keresztül szisztematikusan fosztotta ki a közlekedési vállalatot. Úgy látszik, hogy a „szürke hivatalnokot” és a bűnszervezet fejét a barátságnál több köti össze. A Nagymester-saga legújabb epizódja sem okoz csalódás.
Hiába tagadja Karácsony Gergely és a BKV, a Nagymester emberei maguk mondták el, hogyan húzták le a BKV-t Bolla Tibor vezetése alatt. Az ügyészség szerint a túlárazás mértéke meghaladta a 100%-ot.
Karácsony Gergely szerint a vezérigazgató nem tudott eloszlatni minden kétséget, ezért „a főpolgármester a saját kérésére felmentette Bolla Tibort”.
Az ügyészség csak a szocialista politikusokat nevezte meg a parkolási és a BKV-s korrupciós ügyben, pedig van fideszes is az érintettek között. Egy bűnszervezet oldalakon átívelő összefogás segítségével szerzett meg milliárdos önkormányzati üzleteket.
Tíz évvel ezelőtt ért véget a Sopranos, ami elhozta a tévé aranykorát, és végleg bebizonyította, hogy a sorozatnézés sokkal több lehet, mint üres bambulás. Tony Soprano melegítőfelsőjéből bújt elő egy teljes generáció a Mad Mentől a Breaking Badig.
Tarlós idejében egy bűnszervezet épült be a BKV-ba, Karácsonyék kivizsgálták, majd néma bólintással tudomásul vették a helyzetet. 5 ok, amiért ez aggályos.