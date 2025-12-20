Rétvári már ott tart fejben, hogy a kommunista, állampárti, elnyomó Magyar Péter ellen küzd a szegény, betiltott, ellenzéki Fidesz

Bravúros történelmipárhuzam-útvesztőbe húzza bele olvasóit Rétvári Bence kormánypárti politikus a Törvényszék által betiltott, full Fidesz-propaganda Bors-különszámot illetően.

A 15 éve kétharmaddal kormányzó, lényegében minden fontos közhatalmi pozíciót a saját embereivel feltöltő, a sajtó nagyrészét, közte a Borsot is megszerző és saját szolgálatába állító Fidesz-KDNP politikusa szerint

  • a betiltott Bors-különszám SZAMIZDAT,
  • ott tartunk, mint 1989-ben,
  • „Magába SZerelmes Magyar Péter”, alias MSZMP pedig a bukott kommunisták lendületével tiltat be lapokat.
  • Nyílt viták helyett erőszak.

Vagyis Rétvári fejében az a helyzet, hogy van Magyar „MSZMP” Péter, aki olyan hatalommal rendelkezik, mint 90 előtt az állampárt, bármit megcsinálhat, betilthat lapokat, a módszere vita helyett az erőszak. És van a szegény, elnyomott, nyílt vitákat hiába kezdeményező Fidesz, amely letarolva, betiltva, bezúzatva is küzd a rendszer ellen, akár börtönt is kockáztatva.

Mondjuk az a része érdekes a párhuzamnak, hogy miért pont 1989-ben járunk, hisz az azutáni évben elég nagy fordulat jött a politikában. Nem tudni, vajon Rétvári ezt belekalkulálta-e az analógiába.

Forrás

A Bors kiadója egyébként közölte, hogy a tiltás ellenére is terjesztik a különszámot.

