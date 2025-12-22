Az amerikai hírszerzés szerint Oroszország visszacsinálná a Szovjetuniót, a Kreml szerint ez butaság

Egyértelműen visszautasítja a Kreml azt az amerikai titkosszolgálati jelentést, amely szerint Oroszország stratégiai célja változatlanul Ukrajna teljes megszállása és a valaha a Szovjetunióhoz tartozó európai területek visszafoglalása. A jelentésről a Reuters titkosszolgálati források alapján írt, a cikk szerint a legfrissebb ilyen tartalmú jelentés idén szeptemberi.

Oroszország elvileg elkötelezett az ukrajnai háború tárgyalásos rendezése iránt, legalábbis ezt kommunikálják. A Reuters cikkére Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin elnök szóvivője így reagált az orosz állami hírügynökségnek:

„Valóban láttunk néhány szórványos jelentést erről a kérdésről. Még ha igazak is, ezek olyan helyzetek, amikor a hírszerző ügynökségek téves feltételezéseket és következtetéseket tesznek. Ezek egyáltalán nem igazak.”

Vlagyimir Putyin az éves sajtótájékoztatóján a BBC kérdésére azt mondta, nem terveznek különleges katonai műveleteket Európában, feltéve hogy „tisztelettel viszonyulnak Oroszországhoz”. (Meduza)