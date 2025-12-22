Kamionostüntetés: addig fognak körözni a kamionok a városban, amíg Lázár Jánosék nem teljesítik a követeléseiket

Fotó: Németh Dániel/444

Dudálva tiltakozó kamionosok százai vonulnak át a fővároson, és a Róbert Károly körút, az Árpád híd és a Szentendrei út érintésével később vissza fognak hajtani az M0-s autóútra, de az eredetileg tervezett útvonal végére, a Hősök terére viszont csak ötven kamiont engedtek be a rendőrök – írja a Telex a megnövelt útdíjak és fuvardíjak ellen demonstráló konvojról.

A lap szerint az egyik fő szervező, Orosz Tibor azt mondta az eseményen, hogy a többi kamion bejuttatásán folyamatosan dolgoznak, mert az esemény több felszólalója is kívül rekedt, a terv szerint a Hősök terén 20 óráig lesznek ott a kamionosok, majd elmennek az M3-as bevezetőhöz.

A Telex azt írja, Sinka István szervező másokkal együtt vitte el a 12 pontos követelésüket az Építési és Közlekedési Minisztériumba: az éjszakát a Shell kúton töltik, másnap pedig folytatják a tiltakozást, és addig fognak a jogszabályoknak meg egyéb szabályozásoknak (például súlykorlátozásnak) megfelelően körözni a városban, amíg nem teljesül az összes követelésük. „Várjuk ide Lázár Jánost, hogy tartson nekünk egy rögtönzött Lázárinfót” – üzente Orosz Tibor, aki szerint megkeresték a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületét, hogy velük vannak vagy ellenük: „ők a másodikat választották”.