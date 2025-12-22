Rendkívüli közgyűlés lesz a hulladékos cégnél, amibe bevásárolta magát Lázár János bizalmasa

Egy Hodler Capital Kft. nevű cég tőkeemeléses ügylettel 10 százalékos részesedést szerzett a magyarországi hulladékgazdálkodás meghatározó szereplőjének számító Vertikal Groupban, amely nagyon jó évet zárt tavaly, a nyereségét például megháromszorozta.

Ezzel a tőzsdén is jegyzett Vertikalban a NER-be mélyen beágyazott üzleti kör szerzett részesedést, és messze nemcsak azért, mert Lázár János bizalmasa, Kerezsi Miklós az ügy egyik főszereplője.

A Vertikal Group január 15-re rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen új igazgatósági tagot választanak, a Hodler által erre a pozícióra jelölt Kiss-Griz Alpár szintén szorosan, több szálon kötődik a NER-hez.

Január 15-re hirdetett rendkívüli közgyűlést a Vertikal Group Nyrt., az a tőzsdén jegyzett társaság, amelybe november végén szállt be egy részvénycserés-tőkeemeléses ügylettel Lázár János bizalmasa, Kerezsi Miklós. A Hodler Capital Kft. nevű cégén keresztül 10 százalékot szerzett a Vertikalban, amely a MOHU-val szerződve a magyarországi hulladékgazdálkodás meghatározó szereplője. A budapesti, északkelet-magyarországi és észak-dunántúli régióban részben szemétszállítást végeznek, részben hulladékkezelő létesítményeket üzemeltetnek.

A rendkívüli közgyűlést múlt hétfőn hívták össze, nem sokkal azután, hogy bejelentette lemondását a Vertikal egyik igazgatósági tagja, Kovács Péter. Január 15-én az ő helyére választanak majd új tagot, illetve döntenek a társaság Budapestre költöztetéséről is (a cég új székhelye egy XI. kerületi, Nagyszőlős utcai irodaház lesz). A Vertikal jelenlegi legnagyobb tulajdonosa a BÉT honlapja szerint 76,13 százalékos részesedéssel a székesfehérvári Abelon Kft., ami 2016 januárja óta egy Ferencz Kornél nevű üzletember kizárólagos tulajdonában áll, a többi 23,87 százalék az úgynevezett közkézhányad, vagyis tőzsdén forgó pakett (az alaptőke-emelésről a közgyűlési meghívóban azt írják: „az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történt bejegyzése megtörtént, a Társaság kezdeményezi az új részvények KELER Zrt. általi keletkeztetését és a BÉT Xtend platformjára történő bevezetését”, vagyis az még ezután jelenik majd meg a tőzsdei nyilvántartásban).

Az új tulajdonossal, mint a múlt héten megírtuk, a NER üzleti világa érkezett meg a céghez, amely tavaly 67 százalékkal növelte az árbevételét és megtriplázta a nyereségét. Kerezsi Miklós évek óta Lázár János egyik bizalmi embere, tagja a Lázár-féle Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumának – a testület elnöke maga Lázár, az egyik kurátor Csányi Attila, az OTP-vezér fia –, de igazgatósági tag volt a szintén Lázár-domíniumnak számító mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-nél is 2016–21 között.

Maga a Hodler Capital 64,4 százalékban az övé egy másik cégen keresztül, a cégben emellett 33,1 százalékos részesedése van az Innovation Europe Agrár Innovációs Magántőkealapnak, ami az állami tulajdonú Eximbank kelet-közép-európai agrárbefektetésekre szánt magántőkealapja. A maradék 2,5 százalék a Larstatt Asset Management Kft.-é, amely azé a Kiss-Griz Alpáré, aki egyben a Hodler Capital csoport pénzügyi igazgatója, illetve az Innovation Europe vagyonát kezelő Hodler Alapkezelő Zrt. tranzakciós, befektetési igazgatója.

És ő ülhet be a januári közgyűlésen a Vertikal igazgatóságába is. Az új igazgatósági tagot ugyanis már az új, mindössze 10 százalékos tulajdonos jelölheti, és a tőzsde honlapján olvasható előterjesztés (pdf) szerint ez a személy Kiss-Griz Alpár lesz. Az előterjesztés szerint neki igazgatósági tagként nem lesz képviseleti, cégjegyzési jogosultsága, míg a múlt héten lemondott Kovács Péternek a cégnyilvántartás szerint voltak ilyen jogai.

Azt, hogy a Hodler a NER-be mélyen beágyazott cég, nemcsak az jelzi, hogy a tulajdonosa Lázár bizalmasa, hanem az is, hogy az állami tőkealap alapkezelője a Hodler Alapkezelő Zrt., a cégek és a magántőkealap székhelye lényegében ugyanott, a MOM Park egyik irodaházában van (D épület, 3. emelet; egyes cégeké korábban az 5. emeleten volt). Emellett, ahogy korábban írtuk, a Hodler Alapkezelő vezetésében, illetve fb-jében tag volt korábban Lantos Csaba energetikai miniszter, Csák János korábbi kulturális miniszter, Nádasdy Bence, aki 2021 óta a Jellinek Dániel-féle Indotek csoport gazdasági igazgatója, valamint az a Kajzinger Gábor, akiről a HVG korábban azt írta, hogy „a Rogán Antal miniszter által pátyolgatott Carion-csoportban tevékenykedik”. A cégnél dolgozott a NER-elithez tartozása éveiben, igaz, nem cégjegyzésre jogosult vezetőként, de a vagyonnyilatkozata szerint jogi igazgatóként, egészen 2024 tavaszáig Magyar Péter is (aki, mint ezt 2022-ben a Válasz Online nyomán megírtuk, magának a Hodlernek is volt jogi vezetője és befektetési tanácsadója).

A Vertikalba jelölt, LinkedIn-profilja szerint a Babeș–Bolyai egyetemen végzett Kiss-Griz Alpár szintén több szálon kötődik a NER-hez, túl azon, hogy a Hodler Alapkezelő vezetőjeként részt vesz az Innovation Europe vagyonának kezelésében. Hiszen az alapítása, 2022 augusztusa óta ügyvezetője a Good Chicken Kft.-nek, ami Európa Agrár- és Élelmiszeripari Magántőkealap tulajdonában áll – ezt a tőkealapot még 2021 tavaszán indította el 60 millió euróval szintén az Eximbank azért, hogy külföldön kezdjenek földfelvásárlásba (aztán 2021 őszén Pozsony tiltakozni kezdett az ellen, hogy a magyar kormány jelentős mennyiségű szlovákiai termőföldet vegyen, még Fico is kiakadt miatta, úgyhogy Orbán Viktor leállította a programot).

Kiss-Griznek van más csirkés kötődése is: ügyvezető ugyanis annál a Székely Csürke Kft.-nél – székhelye szintén a MOM Parkban, a harmadikon –, amelyet a kolozsvári bejegyzésű Poultry Investment S.A. alapított idén májusban. Ha már romániai vállalkozások és Kiss-Griz: az üzletember február óta – épp Kerezsi Miklós helyét átvéve – ügyvezető egy Ferdinand Investment Partners Kft. nevű cégnél, amelyben június óta tulajdonos a Bihar megyében bejegyzett Bitter Management S.R.L. Végül egy utolsó NER-kötődés: Kiss-Griz ügyvezető tavaly november óta az akkor a Hodler érdekeltségébe került, érdemi tevékenységet nem végző, évek óta nulla forintos árbevétellel és nullás eredménnyel (nem) működő Forverstone Holding Kft.-nél, amely addig több társaságon keresztül Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozott.