Kína és Oroszország bírálta az Egyesült Államokat Venezuela ügyében

Az Egyesült Államok Venezuelával kapcsolatos műveletei veszélyt jelentenek a karibi térség stabilitására Kína és Oroszország ENSZ-nagykövetei szerint, akik New Yorkban, a világszervezet Biztonsági Tanácsának (BT) keddi ülésén szólaltak fel Caracas mellett.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője cowboyokhoz hasonlatos viselkedésként jellemezte a washingtoni kormány Venezuelára gyakorolt nyomását, és törvénytelennek nevezte az amerikai partmenti blokádot, amely szerinte katasztrofális következményekkel járhat a venezuelaiaknak.

Kína állandó képviselője, Szun Lej fenyegetőnek nevezte az Egyesült Államok fellépését, és úgy vélte, az amerikai műveletek veszélybe sodorják a latin-amerikai térség békéjét és biztonságát. Emellett azt is kifogásolta, hogy Washington beavatkozik Venezuela belügyeibe, valamint a szabad hajózás joga mellett állt ki.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete ezzel szemben illegitimnek nevezte Nicolás Madurót, Venezuela elnökét - akinek újraválasztását Washington egyébként soha nem ismerte el -, bűnözőnek nevezve az államfőt, aki szerinte kábítószerügyletekből húz hasznot.

Az ülésen felszólalt Samuel Moncada, Venezuela ENSZ-nagykövete is, aki elutasította az amerikai vádakat és azt vetette Washington szemére, hogy valódi célja nem a kábítószer elleni harc, hanem Venezuela olajkészletének és földjének megszerzése, illetve "abszurdnak" nevezte azon vádakat, amelyek szerint Caracas az olajból származó jövedelmét drogkereskedelemre fordítaná.

Trump Venezuela elleni hadjárata már száz fölötti halottnál jár. További híreket és cikkeket a témában ide kattintva olvashat. (MTI)