Az őszi kisiklás, majd „sínről leugrás” után januártól újra járnak a vonatok Vác és Diósjenő között

Emlékezetes volt az útjuk azoknak, akik szeptember 12-én vonattal igyekeztek Vácról Balassagyarmatra, a 7:38-as szerelvény ugyanis kisiklott Magyarkút megállóhelynél. Egy utas könnyebb sérüléseket szenvedett.

Január 3-án Vác és Diósjenő között újraindul a forgalom. Ahogy a MÁV a bravúros, a felelősséget elkenő közleményében fogalmaz: „A hátrányból előnyt kovácsolunk a 75-ös vasútvonalon, ahol októberben [valójában szeptemberben], az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy Bz motorkocsi.” Vagyis nemcsak Magyarkútnál, hanem Vác és Szokolya között teljes hosszában felújították a pályát.

A felújítás Diósjenő és Balassagyarmat között folytatódik február elejéig, vagyis itt továbbra is pótlóbuszok közlekednek.

A MÁV mostani közleménye az időjárásra fogja a kisiklást, esőzések által alámosott pályáról ír. Információink szerint viszont a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést. Munkatársunk pedig pár hónappal korábban le is fotózta, milyen szörnyű állapotban voltak a sínek azon a vonalon.

Fotó: MÁV

A sínek Magyarkút és Szokolya között februárban. Fotó: Haász János

Aztán egy Facebook-poszt alapján elterjedt, hogy a Magyarkútnál kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott. A MÁV szerint nem kisiklott, csak „leugrott a sínről”.