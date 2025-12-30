Kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvaron

A 24.hu-nak egy olvasója jelezte, hogy a kedd reggeli órákban, háromnegyed nyolc körül, kisiklott egy mozdony a Déliben. A lap értesüléseit a MÁV megerősítette, de hozzátéve, hogy az eset a pályaudvar az utasforgalomtól elválasztott, üzemi területén, egy tárolóvágányon történt, és a szerelvény nem szállított utasokat. A vasúttársaság közlése szerint a mozdony „alacsony sebességgel, műszaki hiba miatt siklott ki”, a balesetben személyi sérülés nem történt.

A MÁV közleménye arra is kitér, hogy a műszaki mentés a vonatforgalom zavarása nélkül zajlik, vagyis a mozdony kisiklása és visszaemelése a sínekre nem okoz fennakadást a Déli pályaudvar közlekedésben.

A Déli pályaudvar homlokzata 2019-ben Fotó: F. Szalatnyai Judit / Virtuális leletmentés

Idén ez már a második vonatkisiklás. Szeptember 12-én a Vác és Balassagyarmat között közlekedő személyvonat siklott ki Magyarkút megállóhelynél, abban a balesetben ketten megsérültek. Ráadásul akkor a Magyarkútnál kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott – bár A MÁV szerint az nem kisiklás volta, a segélyszerelvény csak „leugrott a sínről”.