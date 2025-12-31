444 kalendárium #31: Minden korábbinál több élő eseményt tartottunk

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

Köszönjük előfizetőinknek, hogy lehetővé teszik ennek a munkának az elvégzését.

Ha fontosnak tartod, hogy folytassuk ezt a munkát, akkor kérjük, hogy legyél a 444 előfizetője!

Eljött a 2025-ös kalendárium utolsó napja, amikor azt szeretnék felidézni, hogy idén nemcsak emlékezetes cikkekben és videókban, hanem személyesen is találkozhattak a 444-el az érdeklődők.

Több élő eseményünk volt, mint korábban bármikor, egészen különböző műfajokban.

Az egyik legkülönlegesebb hangulatú rendezvényen például Uj Péter beszélgetett dr. Kővári Zsolt csillagásszal a Normafán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló kertjében, a beszélgetés után pedig a csillagvizsgáló munkatársai mutatták be a tudománytörténeti jelentőségű Budapest kupolát.

Fotó: Bankó Gábor/444

Több alkalommal is élő közönség előtt lépett fel a Borízű Hang-trió, tartott élő külpolitikai elemzéseket Takács Lili, Takács Márk és Takácsy Dorka is, volt Nem rossz könyvek a Művészetek Völgyében és idén az első, filmvetítéssel egybekötött élő Tyúkólt is megtartottuk.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Végtelen háború című kötetünket is élő rendezvényen mutattuk be (az eseményen felvett beszélgetéseket itt és itt lehet meghallgatni), aki pedig egy októberi hétvégén a 444 falunapra is ellátogatott, üzbég plovot is kóstolhatott.

Szily László a hírszerkesztés rejtelmeibe avatja be az érdeklődő olvasókat. Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Ha szeretnéd, hogy a jövőben is tartsunk élő eseményeket, és szívesen eljönnél azokra is, amiket kifejezetten a Kör-tagok számára rendezünk, akkor kérjük, hogy fizess elő a 444-re!