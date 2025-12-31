444 kalendárium #31: Minden korábbinál több élő eseményt tartottunk

Eljött a 2025-ös kalendárium utolsó napja, amikor azt szeretnék felidézni, hogy idén nemcsak emlékezetes cikkekben és videókban, hanem személyesen is találkozhattak a 444-el az érdeklődők.
Több élő eseményünk volt, mint korábban bármikor, egészen különböző műfajokban.
Az egyik legkülönlegesebb hangulatú rendezvényen például Uj Péter beszélgetett dr. Kővári Zsolt csillagásszal a Normafán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló kertjében, a beszélgetés után pedig a csillagvizsgáló munkatársai mutatták be a tudománytörténeti jelentőségű Budapest kupolát.
Több alkalommal is élő közönség előtt lépett fel a Borízű Hang-trió, tartott élő külpolitikai elemzéseket Takács Lili, Takács Márk és Takácsy Dorka is, volt Nem rossz könyvek a Művészetek Völgyében és idén az első, filmvetítéssel egybekötött élő Tyúkólt is megtartottuk.
Végtelen háború című kötetünket is élő rendezvényen mutattuk be (az eseményen felvett beszélgetéseket itt és itt lehet meghallgatni), aki pedig egy októberi hétvégén a 444 falunapra is ellátogatott, üzbég plovot is kóstolhatott.
A 444 élő rendezvényén dr. Kővári Zsolttal, a HUN-REN Csillagászati és Földtani Kutatóintézet tudományos tanácsadójával beszélgettünk a vörös óriások foltjairól, a napkitörések földi hatásairól és a magyar csillagászat új aranykoráról a Svábhegyi Csillagvizsgáló kertjében.
Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel közösen tartottunk élő podcastfelvételt, ahol Franciaországtól Kínáig beszélgettünk a nemzetközi politika aktualitásairól, az európai társadalmak mentális felkészültségéről, orosz-kínai egyesülés utáni disztópikus regényekről, csilliókba kerülő rakétákról, és a 65 feletti férfiak háború iránti rajongásáról.
Balla Gergellyel, a Platon Karataev énekes-dalszerzőjével beszélgettünk többek között hatezer éve is igaz mondatokról, a tudattalanból kinyerhető képekről és a mágikus gyermekkorról.
A 444 következő élő rendezvényén a Tyúkól podcast műsorvezetőivel megnézzük Podhradská Lea első egész estés dokumentumfilmjét, az Apám lányát, majd meghívott szakértőinkkel beszélgetünk a filmben felvetett kérdésekről.
A 444 új kiadványának bemutatóján három szerzőnk, Haszán Zoltán, Herczeg Márk és Takács Lili beszélgetett Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságáról, az orosz befolyás mélységéről, a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről, és arról, hogy vajon lesz-e még jobb.
A 444 új kiadványának bemutatóján három szerzőnk, Diószegi-Horváth Nóra, Kolozsi Ádám és Takács Lili beszélgetett a háborús mindennapokról, a geopolitikai helyzetről és az elrabolt gyerekekről.
„Úgy érzem, a fiúk ezúttal úgymond minden beleadtak, mindenféleképpen ez vezetett a sikerhez.” Plovdélután Etyeken, kiemelkedő szakmai és emberi teljesítményekkel, kitűnő hangulatban.